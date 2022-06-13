أخنوش: “الحكومة تعكف على تنزيل التزام طبيب الأسرة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحدث عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب على الوعد الذي تضمنه البرنامج الانتخابي الخاص بطبيب الأسرة.

و في هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أنه من غير المقبول أن تعرف المنظومة الصحية اليوم اكتظاظا على مستوى المستعجلات و هو ما يعقد من مأمورية الأطر الطبية و التمريضية في أداء مهامهم.

و شدد أخنوش على أن الحكومة عازمة على وضع إطار نظامي وعلمي لاختصاص طبيب الأسرة، وهو التزام مهم تعكف مكونات الأغلبية الحكومية على تفعيله و تنزيله خلال مدة هذه الولاية.

و أوضح رئيس الحكومة على أنه سيتم تعيين طبيب مكلف بالعديد من الأسر، توكل إليه مهمة تتبع وتوجيه المرضى عند الاقتضاء نحو البنيات القادرة على توفير العلاج المناسب في ظروف جيدة للمرتففين.

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