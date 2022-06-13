أخنوش: “الحكومة تعكف على تنزيل التزام طبيب الأسرة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تحدث عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب على الوعد الذي تضمنه البرنامج الانتخابي الخاص بطبيب الأسرة.
و في هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أنه من غير المقبول أن تعرف المنظومة الصحية اليوم اكتظاظا على مستوى المستعجلات و هو ما يعقد من مأمورية الأطر الطبية و التمريضية في أداء مهامهم.
و شدد أخنوش على أن الحكومة عازمة على وضع إطار نظامي وعلمي لاختصاص طبيب الأسرة، وهو التزام مهم تعكف مكونات الأغلبية الحكومية على تفعيله و تنزيله خلال مدة هذه الولاية.
و أوضح رئيس الحكومة على أنه سيتم تعيين طبيب مكلف بالعديد من الأسر، توكل إليه مهمة تتبع وتوجيه المرضى عند الاقتضاء نحو البنيات القادرة على توفير العلاج المناسب في ظروف جيدة للمرتففين.
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أش
خاصك ألعريان صمطة أمولاي….
سحال مره كنبه الملتزم السيطان ديال تنطيم القاعده مطرود لدى محلس القصاء لحكومه الدوله عبد الحق حيام لعمليه العلميه السريه عبور مرحبا هن نساء دوله المعيّنه مريا حنسيه علويه حره عن بعد متفرده الداحله رمصان والإحتفاط بكل صعوبه الدرهم المعيّنه
لأن احتراما لمدير التنفيدى عزلوا رمان للحمعيه التعاونيه العامه مريا حره فوق السلطه والسياده علويه
رئيس الحكومة في مغرب غير الذي نعيشو فيه كثرة الزيادات الصاروخية وارتفاع المحروقات والبطالة .اللهم اصلح حالنا وحال حكامنا..
حكومة أخنوش وكأنها قامت بما يشفع لها أمام الشعب لم تأخذ من القرارات سوى التي عجزت عن تحقيق مصلحة الشعب ..
النقابة أصبحت مع الحكومة ضد الشعب ومن ينظر في حاله ومعاناته سوى الاحد الاحد ..
سيحسب لكم التاريخ هذه البادرة الطيبة إذا ماقمتم بها وستخلد في ذاكرة الأجيال، عكس تجار الدين والدجالين وبائعي الأوهام، أقصد “الحكومة” السابقة وإرثها البئيس على الشعب المغربي
حكومة اخنوش في الطريق لتحقق أهدافها المنشودة فالنتائج بدأت تظهر وكانت المؤشرات ايجابية على جميع المستويات و في جميع القطاعات..
الحكومة تقوم باختيار القرب من المواطنين و العناية بهم بالاخص في مجال الصحة الذي يعتبر القطاع الحيوي والمهم وتحسين المستوى الاجتماعي..
الحكومة بينت على استعدادها لخدمة الوطن والمواطن وكانت هذه الفترة الصعبة اختبار لها لتنزيل الملف المطلبي المجتمعي..
حكومة ماضية في اتجاه صحيح يسعون للحلول الناجعة ولهدف واحد نتمنى تكثيف الجهود في مجال التطبيب والتمدرس والمواد الأولية التي تعتبر من اولويات المجتمع وهي التغذية..
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله..
نتساءل ما هي الوعود التي تحققت إلى حد الآن ؟. سوى الزيادات وارتفاع الأسعار ..
ثقتنا كبيرة في هذه الحكومة اكيد التغيير سوف يكون ان شاء الله المرجوا تكثيف جهدكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه..
اتقو الله في هذ الشعب الضعيف ولاتنسو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وانتظارات الشعب المسكين ..
في غياب المراقبة يتم التهام الطبقة الشغيلة من طرف لوبيات القطاع الخاص وغياب والتطبيب و..
أنتم السبب في هذه الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن فقر. تهميش. انعدام التغطية الصحية والتمدرس والإدارات …
نجاح هذه الحكومة المحترمة يتجلى فقط في كثرة الزيادات على جميع المستويات اتقو آلله في المواطن البسيط الذي يعاني في سمط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
الحكومة الحالية امتداد للحكومات السابقة بما انها كانت اغلبها تشكل الحكومات السابقة والوعد الكاذبة ..
بالتوفيق والنجاح انشاء الله. لما فيه خير لبلدنا الغالي والعزيز علينا. وكفانا كثرة الزيادات ..