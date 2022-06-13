أوزين يطالب وزارة إصلاح الإدارة بفتح تحقيق حول الموظفين الأشباح
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجه محمد أوزين النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سؤال كتابيا لوزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة يتعلق بموضوع الموظفين الأشباح.
و حسب نص السؤال الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فقد جاء فيه أن رئيسة المجلس الجماعي للرباط سبق و صرحت في برنامج تلفزيوني بالقناة الثانية بأن 2400 موظف من أصل 3500 موظف بإدارة الجماعة، تعد في عداد الأشباح، مما يعني أن ثلثي موظفي الجماعة يتسلمون شهريا أجورهم دون أدنى مقابل، ولا تقديم أية خدمة عمومية ويستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق.
هذا التصريح وفق ذات الوثيقة هو تصريح ينم على أن هناك فضيحة تتطلب تحرك كل الأجهزة الرقابية وكل المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل هذه الظاهرة الخطيرة، والتي قد تعرفها قطاعات ومؤسسات وجماعات ترابية أخرى.
و على هذا الأساس تقدم البرلماني أوزين إلى الوزيرة المعنية، من موقع مسؤوليتها الحكومية على الإدارات العمومية بطلب فتح تحقيق وبحث عقب التصريح الآنف الذكر.
و تساؤل أوزين عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة السالفة في هذا الصدد و هل تتوفر الوزارة على إحصائيات بخصوص الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية وماهي التدابير التي تعتزم اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة؟
6 تعليقات
نعم نناشد الوزارة المكلفة بالإدارة العمومية ان تشرع في التحقيق في قضية موظفين اشباح لان ذلك يستنزف خزينة الدولة ويكلفها ملايير الدراهم وهذا ليس معقول أن تبقى الحكومة تتفرج على هذا النوع من الفساد والريع دون محاسبة ومعاقبة المسؤولين على هذه الجراىم
الاشباح موجودون مند القدم لمادا لا تقولو دلك لما كنتم في الحكومة لسنوات غريب في المعارضة الجميع يتحدت وفي الحكومة شي اخر غير مفهوم يجب محاربة الفساد سواءا في المعارضة او قي الحكومة
الحائط القصير هو الموظف الصغير.فالرقم الذي ادلت به عمدة الرباط يفوق كل التوقعات وهو بالتالي مهول ومبالغ فيه فاين كان العمداء السابقون والمسؤولون المباشرون حتى اتسع الخرق على الراقع وهل العمدة الحالية اعتمدت إحصائيات وارقاما دقيقة ام انها أثارت زوبعة بفنجان ليركب عليها صاحب الكراطة ومن يدور في فلكه لصرف الانظار عن شطحاته وعن الأموال التي تصرف له ولغيره من ساكني القبة الذين اعتادوا على قهر الموظف المقهور اصلا والذي لم تحرك سلاليمه منذ ماقبل حكومة بن كيران .وعليه فإنه كان اوزين هو آخر من يسأل عن الموظف الشبح مادام هو شبح داخل البرلمان .إذ لايعقل ان يعود إلى البرلمان من نافذته بعد ان اتى على الأخضر واليابس خلال فترة استوزاره ولامن يراقب او يحاسب .ومع ذلك وان صحت أرقام العمدة فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يتقاضون أجرا من غير تقديم اية خدمة والله المستعان
وانت شكون ماشي شبح انت راك بشحتب المغاربة ف 12 مليار وكان كنتي فكوريا وكان راه حتى العضام ديالك مابقاوش
انتهاكات الإدارة كثيرة لا تعد ولا تحصى تجاوز للقانون محسوبية ارتشاء زبونية ربع رياضي سياسي نقابي جمعوي اموال الشعب المغربي تؤخذ وتسلب وتنهب ولا حسيب ولا رقيب اما المجالس العليا والبرلماني فهي من اجل الواجهة الإعلامية لتغليط العالم بالديموقراطية لكن في الواقع هي تنظاف الى المؤسسات المنتخبة المال العام
[[ ستبقى صيحة في واد ، ونفخة في رماد ….. ]]
ــ إذا لم يبدأ أصحاب النفوذ والمسؤولية في كل قطاع بالكشف عن الأعداد الحقيقية وتطبيق القانون بعدالة مكشوفة .
(( فهل يفعلون ؟؟؟))