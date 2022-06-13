حاليلوزيتش: “اللاعبون متعبون و يفكرون في عطلة الصيف و أطلب دعم الجمهور بقوة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحدث وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي عن آخر مستجدات لقاء ليبيريا الذي سيجرى مساء هذا اليوم و بالضبط في الساعة الثامنة ليلا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و أكد حاليلوزيتش في تصريحات لقناة الجامعة بأن المباراة لن تكون سهلة في ظل عديد الغيابات التي سيشهدها المنتخب المغربي بعد إصابة مجموعة من اللاعبين و أفراد المنتخب، سواءا في الحصص التدريبية أو بحالات كوفيد.

و أوضح مدرب الأسود بأن اللاعبين حاليا يعانون من التعب و الإرهاق بالنظر لتزامن المباراة و نهاية الموسم الكروي، و أغلب اللاعبين يفكرون في عطل الصيف بعد موسم شاق مع أنديتهم.

و شدد حاليلوزيتش على أن الهدف يبقى هو تحقيق الثلاث نقاط في لقاء ليبيريا الهام، داعيا الجمهور المغربي للحضور بكثافة للملعب و تشجيع العناصر الوطنية بقوة من أجل الانتصار.

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