حاليلوزيتش: “اللاعبون متعبون و يفكرون في عطلة الصيف و أطلب دعم الجمهور بقوة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تحدث وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي عن آخر مستجدات لقاء ليبيريا الذي سيجرى مساء هذا اليوم و بالضبط في الساعة الثامنة ليلا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
و أكد حاليلوزيتش في تصريحات لقناة الجامعة بأن المباراة لن تكون سهلة في ظل عديد الغيابات التي سيشهدها المنتخب المغربي بعد إصابة مجموعة من اللاعبين و أفراد المنتخب، سواءا في الحصص التدريبية أو بحالات كوفيد.
و أوضح مدرب الأسود بأن اللاعبين حاليا يعانون من التعب و الإرهاق بالنظر لتزامن المباراة و نهاية الموسم الكروي، و أغلب اللاعبين يفكرون في عطل الصيف بعد موسم شاق مع أنديتهم.
و شدد حاليلوزيتش على أن الهدف يبقى هو تحقيق الثلاث نقاط في لقاء ليبيريا الهام، داعيا الجمهور المغربي للحضور بكثافة للملعب و تشجيع العناصر الوطنية بقوة من أجل الانتصار.
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تعليق واحد
والله ما تكدب علينا أنت مدرب فاشل ومتعجرف والشعب المغربي لا يحبك نريد ناخب مغربي يقود اسود الاطلس وتتمنى من السيد لقجع أن يضع نهاية لهذا المدرب قبل فوات الاوان