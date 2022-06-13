حاليلوزيتش: “اللاعبون متعبون و يفكرون في عطلة الصيف و أطلب دعم الجمهور بقوة”

2022-06-13 / 18:05
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحدث وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي عن آخر مستجدات لقاء ليبيريا الذي سيجرى مساء هذا اليوم و بالضبط في الساعة الثامنة ليلا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و أكد حاليلوزيتش في تصريحات لقناة الجامعة بأن المباراة لن تكون سهلة في ظل عديد الغيابات التي سيشهدها المنتخب المغربي بعد إصابة مجموعة من اللاعبين و أفراد المنتخب، سواءا في الحصص التدريبية أو بحالات كوفيد.

و أوضح مدرب الأسود بأن اللاعبين حاليا يعانون من التعب و الإرهاق بالنظر لتزامن المباراة و نهاية الموسم الكروي، و أغلب اللاعبين يفكرون في عطل الصيف بعد موسم شاق مع أنديتهم.

و شدد حاليلوزيتش على أن الهدف يبقى هو تحقيق الثلاث نقاط في لقاء ليبيريا الهام، داعيا الجمهور المغربي للحضور بكثافة للملعب و تشجيع العناصر الوطنية بقوة من أجل الانتصار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسود الأطلس يبحثون عن بطاقة التأهل لكان الكوت ديفوار من بوابة ليبيريا

أسود الأطلس يبحثون عن بطاقة التأهل لكان الكوت ديفوار…

2022-06-13 / 09:26
Photo of بعد اتهامه بعدم التقدم بطلب استضافة نهائي الكاف.. الاتحاد المصري يرد على الخطيب

بعد اتهامه بعدم التقدم بطلب استضافة نهائي الكاف.. الاتحاد…

2022-06-11 / 20:21
Photo of خاليلوزيتش يستدعي نجم الوداد يحيى جبران للمنتخب الوطني

خاليلوزيتش يستدعي نجم الوداد يحيى جبران للمنتخب الوطني

2022-06-11 / 19:20
Photo of رئيس الأهلي: أبارك للوداد وأتمنى لهم التوفيق في كأس العالم للأندية

رئيس الأهلي: أبارك للوداد وأتمنى لهم التوفيق في كأس…

2022-06-11 / 13:15
Photo of رسميا .. العصبة الاحترافية تحدد موعد الديربي

رسميا .. العصبة الاحترافية تحدد موعد الديربي

2022-06-11 / 09:46
Photo of وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة في حادث سير

وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة في…

2022-06-10 / 21:12
Photo of أجواء التنافس والمسابقات تعود من جديد الى النادي الملكي للفروسية المهماز الفضي

أجواء التنافس والمسابقات تعود من جديد الى النادي الملكي…

2022-06-10 / 17:56
Photo of المنتخب المغربي يربح نقاط جديدة في سلم الفيفا ويرتقي مركزا اضافيا

المنتخب المغربي يربح نقاط جديدة في سلم الفيفا ويرتقي…

2022-06-10 / 13:20
Photo of كرة الطاولة تدخل سطات في غياب الدعم من الجهات المانحة” فيديو”

كرة الطاولة تدخل سطات في غياب الدعم من الجهات…

2022-06-10 / 11:26
Photo of المغرب على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة الصالات

المغرب على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة…

2022-06-10 / 10:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق