أكادير.. الانتقائية في منع “الشيشا” يسائل جهاز الاستعلامات العامة بولاية الأمن

2022-06-13 / 19:03
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشن جهاز الاستعلامات العامة بولاية أمن أكادير، ليلة أمس ألاحد، مداهمة ملهى ليلي بكورنيش المدينة، وحجز العشرات من قنينات ” الشيشا” بداخله.

والغريب أن عناصر المصلحة الامنية، إستهدف ملهى وحيد دون غيره بالكورنيش، علما ان العشرات من الملاهي الليلية تقدم لزبنائها الشيشة، وما يرافق ذلك من ضرر على الصحة العامة، خصوصا أن أعلب تلك الملاهي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، خصوصا الجانب المتعلق ب ” التهوية” وهو ما يطرح السؤال عن كيفية منح التراخيص من الجهات المختصة التي تعاين تلك الأمكنة قبل تسليم الرخص .

وفي نفس السياق، لم تدشن بعد الأجهزة الأمنية بأكادير، اي حملة على مقاهي الشيشة المنتشرة بأحياء سكنية، خصوصا حي الداخلة، الذي انتشرت به مقاهي الشيشة بشكل كبير في الآونة الاخيرة، قالت مصادرنا، أن بعض مالكيها موظفين للدولة، ويتحكمون عن بعد في حمايتها من أي مداهمة محتملة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفارة المغرب: “سعدون محتجز لدى كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة ولا المغرب”

سفارة المغرب: “سعدون محتجز لدى كيان غير معترف به…

2022-06-13 / 22:02
Photo of محاولة انتحار طالب من جامعة الأخوين بفاس وصاحب مطعم

محاولة انتحار طالب من جامعة الأخوين بفاس وصاحب مطعم

2022-06-13 / 21:58
Photo of سفارة المغرب في كييف: “الطالب المحتجز عضو في البحرية الأوكرانية”

سفارة المغرب في كييف: “الطالب المحتجز عضو في البحرية…

2022-06-13 / 20:58
Photo of مع اقتراب عطلة الصيف.. كورونا تواصل الارتفاع و الحالات النشيطة تلامس الستة آلاف

مع اقتراب عطلة الصيف.. كورونا تواصل الارتفاع و الحالات…

2022-06-13 / 20:51
Photo of أكادير.. تمثال يقتل طفلا أثناء لعبه بالكورنيش

أكادير.. تمثال يقتل طفلا أثناء لعبه بالكورنيش

2022-06-13 / 18:09
Photo of الاونسا تحجز 110 رأس غنم بسبب تسمينها بفضلات الدجاج

الاونسا تحجز 110 رأس غنم بسبب تسمينها بفضلات الدجاج

2022-06-13 / 17:49
Photo of سطات..الإطاحة ببائع متجول يروج أجهزة الكترونية للغش في الامتحانات

سطات..الإطاحة ببائع متجول يروج أجهزة الكترونية للغش في الامتحانات

2022-06-13 / 17:13
Photo of أخنوش يعلن قرب إحداث “المجموعات الصحية الجهوية”

أخنوش يعلن قرب إحداث “المجموعات الصحية الجهوية”

2022-06-13 / 16:45
Photo of أخنوش : سنجند كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي

أخنوش : سنجند كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي

2022-06-13 / 16:00
Photo of المغرب – بلجيكا.. اتفاقية خاصة لمكافحة العنف ضد النساء

المغرب – بلجيكا.. اتفاقية خاصة لمكافحة العنف ضد النساء

2022-06-13 / 15:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق