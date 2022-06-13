أكادير.. الانتقائية في منع “الشيشا” يسائل جهاز الاستعلامات العامة بولاية الأمن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشن جهاز الاستعلامات العامة بولاية أمن أكادير، ليلة أمس ألاحد، مداهمة ملهى ليلي بكورنيش المدينة، وحجز العشرات من قنينات ” الشيشا” بداخله.

والغريب أن عناصر المصلحة الامنية، إستهدف ملهى وحيد دون غيره بالكورنيش، علما ان العشرات من الملاهي الليلية تقدم لزبنائها الشيشة، وما يرافق ذلك من ضرر على الصحة العامة، خصوصا أن أعلب تلك الملاهي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، خصوصا الجانب المتعلق ب ” التهوية” وهو ما يطرح السؤال عن كيفية منح التراخيص من الجهات المختصة التي تعاين تلك الأمكنة قبل تسليم الرخص .

وفي نفس السياق، لم تدشن بعد الأجهزة الأمنية بأكادير، اي حملة على مقاهي الشيشة المنتشرة بأحياء سكنية، خصوصا حي الداخلة، الذي انتشرت به مقاهي الشيشة بشكل كبير في الآونة الاخيرة، قالت مصادرنا، أن بعض مالكيها موظفين للدولة، ويتحكمون عن بعد في حمايتها من أي مداهمة محتملة.

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