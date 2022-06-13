أكادير.. تمثال يقتل طفلا أثناء لعبه بالكورنيش

2022-06-13 / 18:09
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتهت نزهة عائلة بوفاة طفلها الأصغر بشكل مروع، بعدما فقد حياته أثناء لعبه بكورنيش المدينة مساء أمس الأحد .

فقد أصيب الطفل في ربيعه السادس، بجرح قاتل في الصدر عندما كان يلعب قرب التمثال الخشبي الموضوع على كورنيش المدينة، بعد أن تسلقه في غفلة من أبويه ، فسقط عليه التمثال وهو على شكل كف إنسان ، ليلقى حتفه على الفور.

وقالت مصادر الجريدة، أن مصالح البلدية هي المسؤولة عن تلك التماثيل بغرض تزيين الكورنيش، غير أن الحادث يفرض إعادة النظر في طريقة عرضها وما تشكله من خطر على سلامة الاطفال.

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‫2 تعليقات

  1. كل التعازي والمواساة لأسرته و أهله، فعلا شيء مؤسف جدا ،يجب دراسة كل الجوانب المرتبطة بالاثات الحضري قبل وضعه رهن اشارة العموم .

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