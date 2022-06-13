الاونسا تحجز 110 رأس غنم بسبب تسمينها بفضلات الدجاج

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإقليم أسفي من حجز 110 رأس غنم مشتبه في تسمينها باستعمال فضلات الدجاج.

وقامت مصالح “أونسا” بنزع حلقات الترقيم الصفراء عن رؤوس الأغنام المشتبه فيها مع حجزها وإتلاف الفضلات المضبوطة.

هذا، وقد تم ضبط المواشي المذكورة خلال حملة مراقبة باشرتها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعموم التراب الوطني تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح “أونسا” حررت مخالفات للمتورطين في هذه القضية، حيث يرتقب اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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