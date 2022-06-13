أخنوش يعلن قرب إحداث “المجموعات الصحية الجهوية”

هبة بريس _ الرباط

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن “المنظومة الصحية تعرف اكتظاظا على مستوى أقسام المستعجلات مضيفا ان هذه الأخيرة ، تعجز عن القيام بمهامها.

وشدد أخنوش خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، على أن “الحكومة اشتغلت على إعداد تصور جديد ومتكامل للمنظومة الصحية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب ا لإصلاح

واعلن أخنوش أن ” الحكومة ستعمل على خلق المجموعات الصحية الجهوية، ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية، وكذا عن احداث “الخريطة الصحية الجهوية “

وأوضح أن ” هذه المجموعة الصحية الجهوية ستضم المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية ومراكز للقرب”، مشيرا الى أن ” الحكومة أعدت عدة مشاريع قوانين في هذا الصدد”.

وشدد رئيس الحكومة على أن ” المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على انتظارات المريض، وليس فقط التقسيم الإداري”، مضيفا أن ” المجموعة الصحية الجهوية ستضطلع بدور توجيه المريض حسب احتياجاته، وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية”.

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