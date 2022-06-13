“إلياس المهياوي”… مقرئ في المرتبة الاولى عالميا في حفظ القرآن الكريم وتجويده

هبة بريس : وجدة

هبة بريس : وجدة

حصل المقرئ المغربي الشاب إلياس المهياوي ابن مدينة وجدة على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة أكثر من 50 دولة، والتي حضرها ثلة من خيرة القراء والحفظة من العالم الإسلامي، كما حضر الحفل الختامي أكثر من 50 ألف من الجماهير.

المسابقة الدولية كانت من تنظيم جمعية زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكربم وعلومه بأديس أبابا من 08 لغاية 12 يونيو الجاري، بالاشترك مع المجلس الإسلامي الإثيوبي وجهات حكومية ذات صلة تحت إشراف لجنة تحكيم دولية من أشهر مشايخة العالم.

كما سبق للمقرئ إلياس المهياوي الفوز بعدة مسابقات عالمية في حفظ القرآن الكريم وتجويده، أبرزها الرتبة الثالثة “فرع تلاوة القرآن” للاحتفال الماليزي الدولي في دورته 61 بالعاصمة كوالامبور ثم في مسابقة اخرى بدولة تركيا سنة 2018، والرتبة الثانية بمملكة البحرين في مسابقة فرع التحقيق سنة 2018.

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