عزيز اخنوش

أخنوش : سنجند كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي

2022-06-13 / 16:00
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هبة بريس _ الرباط

في جواب له على اسئلة البرلمانيين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين ،في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية بمجلس النواب قال الأخير إنه “هناك أزمات تثقل ميزانية الدولة، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية كي لا تخلف التزاماتها مع المواطنين “”

ويرى اخنوش هذه الجهود تتجلى في ” نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها في الأيام الأولى من عمر الحكومة”.

وأضاف المتحدث، “واعون داخل الحكومة بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا بكل أبعادها السياسية والأخلاقية اتجاه المواطنين.

رئيس الحكومة، قال أيضا، إنه يريد “تجنيد كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي، تؤطره رؤية منسجمة ومتكاملة، تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية

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تعليق واحد

  1. الله احفظك ا خويا عزيز اتهلا راه الناس كتبكي اتشكي دير شي حاجة سكت الحجرات لبن كيران

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