الجزائر: 10 سنوات سجنا نافذا لمالك قناة “النهار”

هبة بريس

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني مالك قناة “النهار”، ب10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاته، وذلك في قضية فساد تتعلق بالحصول على عقارات وامتيازات باستغلال النفوذ.

وفي تفاصيل الحكم، قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، بإدانة أنيس رحماني، ب 10 سنوات حبس نافذ و1 مليون دينار (7000 دولار) غرامة مالية. كما سلط نفس العقوبة على رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت المتابع بتهمة “تبييض الأموال”.

وأدان الحكم كذلك شركة “الأثير للصحافة” التابعة لمجمع النهار، عبر إلزامها بدفع 32 مليون دينار (230 ألف دولار) مع دفع تعويض آخر للخزينة العمومية بقيمة 10 مليون دينار (70 ألف دولار).

وقضى الحكم أيضا بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.

وتوبع مالك مجمع النهار بجنح عدة أهمها “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة”، بالإضافة إلى “التصريح الكاذب”. أما رجل الأعمال طحكوت محي الدين، فقد اتهم في هذه القضية بتبييض الأموال”.

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