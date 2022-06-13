بين الأمس واليوم..سراويل ممزقة وخرائط على الأجسام وتباهي بالعقوبات السجنية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

“الله يرحم ناس زمان ماخلاو لناس اليوم مايقولو…أيام واش من أيام هذه..”، عبارات وغيرها على ألسن العديد تتردد في زماننا هذا، تحمل في طياتها نبرة الأسى والحسرة والندم على زمن مضى وفات، ومضت معه مظاهرة الحشمة والوقار، وحل محله زمن التقليد والتطبيع مع الموضة الغريبة الدخيلة تحت عنوان الحياة الشبابية والحريات الشخصية متناسين أن هذه الأخيرة تقف عند حدود حريات الآخرين..، حتى التطبيع مع صور القرون الغابرة من ( حلاقة الرؤوس والسراويل الممزقة وووو)، و التي كانت بالمناسبة معيارا للتفرقة بين العبيد وأسيادهم، أضحت في زماننا هذا رمزا للتحضر والتمدن وركوب موجة التقليد الأعمى .. يا للغرابة… فانتشرت بسرعة البرق بين فئة عريضة من الشباب والشابات…حتى بلغت مبلغ الشفقة عليهم وعلى أحوالهم وهم يطوفون حفاة عراة بسراويل لا تقيهم القر ولا الحر ولا تحفظ حتى جزءا من كرامتهم ولا كرامتهن…” الله يرحم ناس زمان.. والزمن الجميل..”.

فمع انتشار هذه الموضة التي لا أصل لها ولا فصل، ومع تطورها وتفنن أصحابها في رسم خرائط على رؤوسهم وأجسادهم، ومنهم من بات يتباهى بمصطلح “خوكم راه حبّاس” حتى في نسج علاقاته الغرامية مع مراهقات من بني جلدته، ضاربا عرض الحائط المثل الشهير الذي يقول : ” إذا فتحت مدرسة، أغلقت سجنا”، هذا على الرغم من تعدد المدارس وتنوعها، إلا أننا نجد السجون قد ضاقت بما رحبت، حتى إن النقاش العمومي انصب على موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، في إشارة لوضعية السجون التي لم تعد تتحمل المزيد.

أينما وليت وجهك، إلا وواجهتك مشاهد وصور لشباب ومراهقين وقاصرين…بلباس غريب وحلاقة للرؤوس كذلك، منهم من يمتطي دراجة نارية بزي ” الحبّاسة” … ساعات صفراء على المعاصم، وجوارب بيضاء وسبرديلات كذلك، كل ذلك اقتباس من لباس “خريجي السجون”، وهو ما يتطلب وضع لباس موحد لهؤلاء داخل المؤسسات السجنية على غرار باقي سجون العالم، حتى نتمكن ولو بشيء قليل من وقف نزيه انتشار مثل هذه المظاهر بشوارعنا وأمام مؤسساتنا التعليمية، وحتى لا تنتقل العدوى لباقي المراهقين والشباب من الأبرياء..

” الله يرحم ناس زمان لي قالو بأن آخر العلاج هو الكي”، حيث إن الجريمة إذا لم يتم توقيف نزيفها، فإنها تكبر وتتغلغل وتصعب معها محاولات الاجتثاث، وهو ما يبرر تحركات مهندسي السياسات الجنائية في هذا الاتجاه من خلال تكثيف الدراسات وعقد الندوات والبحث عن حلول من شأنها أن تضع حدا لما بات يعرف لدى بعض الشباب المراهقين ب “ثقافة الإجرام والتشبه بجرائمهم ولباسهم وعقوباتهم السجينة”.

“الله يرحم ناس زمان.. زمن الحكايات الليلية والقصص المثيرة التي رافقت ذلك الجيل الذهبي أثناء النوم لتأخذه إلى عالم الأحلام الجميلة، زمن الحشمة والوقار واللباس المحتشم تماشيا والمثل المتداول بين الناس “لباسك يرفعك قبل جلوسك”،…زمن كان فيه ستر العورة أولوية قصوى وخط أحمر، وما دون ذلك كان يوصف صاحبه بالغير العادي…الفقير حينها كان ينتظر ما تجود عليه أيادي المحسنين من لباس رثّ قديم ممزق بثمن بخس دراهم معدودة، يرتديه ليقيه شر القر والحر غير آبه لتمزقاته ولا لترقيعاته، همه الوحيد هو ستر عورته أولا وأخيرا، وما دون ذلك فلا بأس.. زمن كان فيه المرء يترك ملابسه ومستلزماته لأخيه الذي يليه ترشيدا للنفقات وتخفيفا عن كاهل الأب، وكان الجيران في زمانهم يتقاسمون قطعة رغيف فيما بينهم، ويتركون مفاتيح بيوتهم عند الجارة أو بقال الحي لتسليمها لصغارهم عند عوتهم من المدارس…شباب الحي آنذاك كانوا صناديد في مواجهة كل من سولت له نفسه الاعتداء على شرف بنت الجيران او تعقب تحركاتها بالغمز واللمز، فكان سيف مواقفهم النبيلة شديدا وحاسما على رقاب المتربصين بشرف العائلات، كانوا يتسابقون إلى تقديم المساعدة للشيخ الهرم والجدة وهي متوجهة إلى فران الحي وعلى رأسها خبز نيئ لم ينضج بعد.. في ذلك الزمن الجميل، حتى اللعب كان يأخذ طابع اللعب الجماعي الذي يربي في النفوس التعاون والتآزر والتلاحم، فكان الحي كله عبارة عن فرق رياضية متنافسة للظفر باللقب، وأي لقب هذا وعميد الفريق يجمع الدريهمات لشراء كرة بلاستيكية أو ما يطلق عليها” كرة 60 ريال” وفي الجانب الآخر فتيات يرسمن على الأرض نقوشا يزحن عليها قطعا حجرية مسطحة عبر مربعات مرقمة أو ما يطلق عليها بـــ”لعبة كاري”، وفي الجانب الآخر، احلولقت جماعة من الصغار على ظهور الكبار يتابعون “لعب الورق أو لعبة ضامة” يسترقون السمع من حكايات عجيبة غريبة يسردها شيوخ عمروا من الزمن عثيا…في ذلك الزمن، كانت حتى حلاقة الرؤوس لها باع طويل في قياس مدى تحضر المرء من تخلفه، بعد أن كان حامل الضفيرة والقرون يصنف من ضمن خانة التخلف والبداوة، إذ أن في زمننا الحاضر، بات التطبيع مع مثل هاته المشاهد مألوفا، ويصنف يا سبحان الله ضمن مظاهر التحضر والتمدن، وما هو في الأصل الى حنين الى التخلف الذي يطبعه التقليد الأعمى القادم من الغرب…. يا للغرابة..

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2