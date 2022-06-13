بكلفة 4 ملايير درهم….خطة الحكومة لتكوين 50 ألف أستاذ وأستاذة

هبة بريس _ الرباط

تعتزم الحكومة تكوين 50 طالب وطالبة بغلاف مالي يتجاوز 4 ملايير درهم في الخمسة أعوام المقبلة.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن هذا البرنامج يشكل خطة جديد لإعادة الجاذبية لمهنة التدريس وتحسين جودة التكوين في سلك الإجازة التربوية، مؤكدا أن الحكومة تطمح إلى أن يستقطب هذا البرنامج 80 في المئة من الطلبة الراغبين في الولوج إلى مهنة التدريس لكي يشكل خريجو مسلك الإجازة التربوية النسبة الأكبر من أساتذة التدريس.

وأوضح أخنوش، في كلمة، خلال هذا اللقاء، الذي حضره فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، وشكيب بنموسى وزير التربية والوطنية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، أن هذا البرنامج يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم عبر تفعيل عدد من البرامج، خاصة ما يتعلق بتحسين جودة التدريس والعنياة بالأستاذ والتلميذ على حدّ سواء.

وسجل رئيس الحكومة أن هذا البرنامج يمنح طلبة مسلك الإجازة التربوية تخصصا موحدا، لكي يتمكنوا من تعلم البيداغوجية خلال ثلاث سنوات بالإضافة إلى سنة أخرى يستفيد فيها من تكوينات وتداريب في المجال المهني داخل الفصول الدراسية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1