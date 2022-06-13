طلبات تأشيرة شنغن .. المغاربة في المركز 5 عالميا

هبة بريس _ الرباط

جاء المغرب في المركز الخامس عالميا بالنسبة لعدد طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” خلال السنة الماضية

واصدر موقع “schengenvisainfo”، ارقاما يقول فيها ان المغاربة يتقدمون بـ157 ألفا ومائة طلب تأشيرة “شنغن” لدى السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرات الأوروبية، خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة سنة 2019 فاق 705 آلاف.

وحسب البيانات، التي أوردها المصدر ذاته، فإنه من بين 157 ألفا ومائة طلب المقدمة سنة 2021، قوبل 39 ألفا و520 منها بالرفض، بمعدل 27,6 في المائة، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل الرفض العالمي لطلبات “شنغن” المحدد في 13,5 بالمائة.

وجاءت إسبانيا على رأس قائمة الدول الأوروبية التي يختارها المغاربة للحصول على تأشيرة “شنغن”، فقد تم تقديم أكثر من نصف الطلبات لدى السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرات الإسبانية بـ84 ألفا و499 طلب، متبوعة بفرنسا بـ58 ألفا و310 طلبات، ثم هولندا بـ4 آلاف و811 طلب، فإيطاليا بـ4 آلاف و266 طلبا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0