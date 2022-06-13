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” أفعال لا تطابق الأقوال”.. فرنسا تصبح أكبر مستورد للغاز الروسي

2022-06-13 / 12:23
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هبة بريس _ وكالات

أصدر مركز أبحاث مستقل، الاثنين، تقريرا يشير فيه بصورة خاصة إلى فرنسا التي زادت واردتها من الطاقة الأحفورية الروسية،

لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك خلال الأيام المئة الأولى من غزو أوكرانيا، “في تناقض لدعم باريس كييف في حربها”.

وذكر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف، ومقره فنلندا، أن روسيا حققت عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء التقرير في وقت تحث فيه أوكرانيا الغرب على وقف واردات الطاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر تمويل حربه عليها.

ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.

ووفقا للمركز فإن دولا من بينها فرنسا والصين والهند والإمارات زادت مشترياتها من روسيا، وفي المقابل بذلت بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق تبذل جهودا كبيرة لخفض وارداتها.

ونقلت فرانس برس عن المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا، الذي شارك في إعداد التقرير، قوله إنه “في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم

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