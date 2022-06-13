ثلاثة أشقاء يرتكبون بإقليم الجديدة جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد
اهتز إقليم الجديدة، ليلة أمس الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، ارتكبها ثلاثة أشقاء في حق شاب (41 سنة)، مع سبق الإصرار والترصد. وقد تمكنت المصالح التابعة لسرية الدرك الملكي للجديدة، من توقيفهم جميعا، في ظرف وقت قياسي، من داخل منزل بمدينة الجديدة.
وفي تفاصيل النازلة الدموية، فإن نزاعا وقع، صباح الخميس الماضي، بين رجل وشاب في عقده الرابع، في دوار خاضع للجماعة الترابية “أولاد زيد”، بإقليم الجديدة، انصرف بعده كل واحد منهما إلى حال سبيله. لكن في حدود الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم ذاته، وعندما كان الشاب الأربعيني، وهو غير متزوج، عائدا، على متن دراجة نارية، إلى بيت الأسرة، اعترض طريقه ثلاثة أشقاء، واعتدوا عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، عبارة عن ساطور وأداة فلاحية (بالا). ما أفقده توازنه، وجعله يسقط على الأرض مضرجا في دمائه. إذ فارق الحياة متأثرا بالإصابات الجسمانية البليغة، في أنحاء حساسة من جسده.
هذا، وفور إشعارها من قبل عون سلطة (مقدم)، انتقلت دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي، بمركز خميس متوح، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح النازلة، حيث باشرت المعاينات، وانتدبت سيارة إسعاف نقلت جثة الضحية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية، التي أجراها المتدخلون الدركيون، الذين استعانوا بفرقة خاصة، فرقة التشخيص القضائي، وفرقة الكلاب المدربة، لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، من تحديد هويات الفاعلين، الذين كانوا تبخروا في الطبيعة، عقب فعلتهم، وقبل حضور رجال الدرك، الذين شنوا حملة تمشيط واسعة النطاق، بحثا عنهم.
وقد تم إيقاف الفاعلين جميعا، في ظرف وقت قياسي، صباح اليوم الجمعة، من داخل منزل للأسرة، كائن بالمدار الحضري للجديدة.. لجأوا إليه، واتخذوا منه مخبأ.
هذا، ويخضع الأشقاء الثلاثة الموقوفين، للبحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى استئنافية الجديدة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات جريمة القتل، التي ارتكبوها مع سبق الإصرار والترصد.
20 تعليقات
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة وإن تشدد باقصى عوقبة ممكنة..
ربما كانت بينه وبينهم حسابات وهذا ما أدى بهم إلى قتله ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذه الأخبار المحزنة والمؤلمة التي يذهب ضحايا الابرياء بجرائم بشعة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
لاحظنا في الأواني الأخيرة كثرة الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين والمجرمين…
يجب على الشرطة العلمية أن تعاين الجثة التي ذهبت ضحية مع تسجيل جميع المعلومات التي تخص هذه الجريمة البشعة..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب تشريح الجثة لتحديد سبب وفاته. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
لاندري هل نحن في بلد الاجرام ام بلد إسلامي متسامح .. بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية شوهوا صورة المغرب بصفة خاصة وصورة الإسلام بصفة عامة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام بنفس الطريقة البشعة التي قتل بها هذآ الشاب الذي ذهب ضحية هؤلاء المجرمين.
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الإستخبارية في البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق هذآ الشاب الذي ذهب ضحية .
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة يجب مكامتهم باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد تألمنا وحزنت قلوبنا بوفاة هذآ الشاب وحرموه من الحياة وكل ما يهمنا سوى تحقيق العدالة…
يجب تحقيق العدالة وذالك بالقصاص حتى يرتاح روح الفقيد الراحل بهذه الطريقة البشعة التي ذهب ضحيتها.
ربما كانت هناك خلافات بينه وبينهم وتطورت الى جريمة بشعة وللأسف الشديد غابت الصفات وغاب معها التسامح والحوار بالتي هي احسن..
ربما تناولهم حبوب الهولسة مما جعلهم لا يتحكمون في مشاعرهم مما أدى بهم ذالك الى ارتكاب هاته الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الشاب..
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ثلات أخوة من منزل واحد قاموا بفعل هذه الجريمة البشعة من أجل تصفيته فهذا شيء غريب ربما من ورائه حسابات بينه وبينهم ..
تحية وتقدير لابطال رجال الدرك الملكي على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل القبض على هؤلاء الأشخاص المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الشاب.ان لله وإن إليه راجعون..
حتى وإن كانت بينهم خلافات ليس لهم حق في ارتكاب هاته الجريمة البشعة ؛ كان عليهم الحوار معه بالتي هي احسن حتى لايقعوا في هذه الكارثة التي لا تحمد عقباه…
أين ذهبت الأخلاق الحميدة والتسامح والاخوة الرابطة الوطنية الإسلامية حتى يقوموا بفعل هذه الجريمة البشعة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
نطلب من القضاء محاكمتهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن يتعدى حدود الله.رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.