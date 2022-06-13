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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

2022-06-13 / 11:11
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الرباط – في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 13 يونيو 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

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1 أورو 9.82540 * 11.4188

1 دولار أمريكي 9.36830 * 10.8875

1 دولار كندي 7.30760 * 8.49260

1 جنيه استرليني 11.4980 * 13.3620

1 جنيه جبل طارق 11.4870 * 13.3490

1 فرنك سويسري 9.46280 * 10.9970

100 كرونة دنماركية 132.080 * 153.500

100 كرونة سويدية 93.0830 * 108.180

100 كرونة نرويجية 95.7560 * 111.280

1 ريال سعودي 2.49710 * 2.90210

1 دينار كويتي 30.5410 * 35.4930

1 درهم إماراتي 2.55060 * 2.96420

1 ريال قطري 2.55610 * 2.97070

1 دينار بحريني 24.8490 * 28.8790

100 ين ياباني 6.95440 * 8.08220

1 ريال عماني 24.3330 * 28.2790

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