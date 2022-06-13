إصابة العشرات في حادث قطار بمقاطعة تاراغونا الإسبانية

2022-06-13 / 09:54
0

أسفر تصادم بين قطارين في مقاطعة تاراغونا الإسبانية، عن إصابة نحو 30 راكبا، من بينهم اثنان بجروح خطيرة، وفق ما نقلت وكالة “يورو ويكلي نيوز”.

وبحسب ما أوردته شركة السكك الحديدية “أديف”، فقد أدى تصادم بين قطارين ليلة الأحد، إلى إصابة 14 شخصا بجروح مختلفة، قيل إن اثنين منهم بحالة خطرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” بأنه من الواضح أن قاطرة شحن تجاوزت إشارة مرور “توقف” في محطة “Vila-seca” بمقاطعة تاراغونا واصطدمت بقطار إقليمي، في حوالي الساعة الـ9:45 مساء بالتوقيت المحلي، حيث حشد نظام الطوارئ الطبية (SEM) خمس وحدات إلى موقع الحادث، عالجوا حوالي عشرين راكبا في مكان الحادث، من بينهم 14 أصيبوا بجروح طفيفة بينما نقل أربعة آخرون إلى مستشفى سانتا تيكلا في تاراغونا.

هذا وأرجعت “أديف” في البداية سبب الاصطدام المباشر إلى عطل في المكابح، لكنها حددت لاحقا أن هذا الاحتمال “هو فرضية أخرى لأسباب الحادث.

وقال مصدر في “أديف” لـ”EFE”: “من غير المعروف لماذا تخطت القاطرة إشارة المرور، وهذا ما يحتاج الآن إلى التحقيق

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ثلاثة أشقاء يرتكبون بإقليم الجديدة جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

ثلاثة أشقاء يرتكبون بإقليم الجديدة جريمة قتل مع سبق…

2022-06-13 / 11:24
Photo of بعد تخريب عدد من السيارات.. سكان الحي المحمدي يطالبون بتعزيز الأمن بالمنطقة

بعد تخريب عدد من السيارات.. سكان الحي المحمدي يطالبون…

2022-06-13 / 09:35
Photo of مصرع شخص في حادث سير بالطريق السيار تازة / واد أمليل

مصرع شخص في حادث سير بالطريق السيار تازة /…

2022-06-12 / 11:58
Photo of مكناس.. وفاة سائح أجنبي بوليلي يستنفر الأجهزة

مكناس.. وفاة سائح أجنبي بوليلي يستنفر الأجهزة

2022-06-12 / 11:04
Photo of جريمة بشعة تهز الجديدة.. 3 أشقاء يقتلون شابا والدرك يوقف الجناة

جريمة بشعة تهز الجديدة.. 3 أشقاء يقتلون شابا والدرك…

2022-06-10 / 13:49
Photo of الرصاص يلعلع بالعرائش لتوقيف شخص هدد مواطنين بالسلاح الأبيض

الرصاص يلعلع بالعرائش لتوقيف شخص هدد مواطنين بالسلاح الأبيض

2022-06-10 / 11:05
Photo of فاس.. إيقاف شخص عرض سائحة أجنبية للسرقة

فاس.. إيقاف شخص عرض سائحة أجنبية للسرقة

2022-06-08 / 19:17
Photo of جريمة بشعة تهز وارزازات.. شاب يقتل والدته باستعمال “ياجورة”

جريمة بشعة تهز وارزازات.. شاب يقتل والدته باستعمال “ياجورة”

2022-06-08 / 09:12
Photo of شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بطنجة

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بطنجة

2022-06-07 / 21:44
Photo of جريمة بشعة بآسفي.. قتلا شابا وقطعا جثته لأطراف ووزعاها بالمدينة

جريمة بشعة بآسفي.. قتلا شابا وقطعا جثته لأطراف ووزعاها…

2022-06-07 / 12:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق