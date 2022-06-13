بعد تخريب عدد من السيارات.. سكان الحي المحمدي يطالبون بتعزيز الأمن بالمنطقة

2022-06-13 / 09:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تعرضت بعض الأحياء بمنطقة الحي المحمدي نهاية الأسبوع المنقضي لهجوم من طرف مجهولين كانوا على متن دراجات نارية و هم يحملون سكاكين مختلفة الأحجام، حيث قاموا برشق المنازل بالحجارة و تخريب عدد من السيارات و ممتلكات المواطنين.

هذا الأمر ليس الأول من نوعه الذي يقع بالحي المحمدي بالدار البيضاء، خاصة في الآونة الأخيرة التي بات الحي يشهد مجموعة من الأحداث يكون ضحيتها في نهاية المطاف سكان الحي و ممتلكاتهم.

و في هذا الصدد، طالب سكان الحي المحمدي من المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تواجد العناصر الأمنية بالأحياء التي أضحت نقطة سوداء بقلب الدار البيضاء مع تكثيف حملات المراقبة و التمشيط لتوقيف المنحرفين و تجار المخدرات.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه قد جرى بعد واقعة نهاية الأسبوع توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم و الذين عرضوا سلامة و ممتلكات الغير للخطر، كما يوضح مقطع الفيديو التالي:

 

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‫2 تعليقات

  2. قريبا سيصير المغرب اخطر من كولومبيا ، لان هناك مقولة تقول : ان يتوفر للشعب الخبز فلن يكون امان للاغنياء

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