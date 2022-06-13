أسود الأطلس يبحثون عن بطاقة التأهل لكان الكوت ديفوار من بوابة ليبيريا

2022-06-13 / 09:26
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أنهى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم استعداداته للمباراة التي سيخوضها أمام نظيره الليبيري مساء الاثنين بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء و بالضبط في الساعة الثامنة ليلا.

َو يسعى رفاق العميد غانم سايس للظفر بالنقاط الثلاث للمباراة قصد حسم التأهل مبكرا لنهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها دولة الكوت ديفوار السنة المقبلة.

و أجرى الأسود آخر حصة تدريبية لهم يوم أمس في نفس التوقيت الذي ستجرى فيه مباراة اليوم و هي الحصة التي شهدت بعض الغيابات من بينها نايف أكرد و سفيان امرابط، فيما شهدت تواجد الإسمين الجديدين اللذين نودي عليهما لتعزيز الترسانة البشرية للمنتخب و الحديث عن أشرف داري و يحي جبران.

هذا و في حال فوز العناصر الوطنية باللقاء سيصبح المنتخب المغربي متصدرا للمجموعة بست نقاط بعد فوز في المباراة الافتتاحية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لواحد، علما أن المجموعة تضم فقط ثلاث منتخبات و سيتأهل منها اثنين لنهائيات الكان.

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