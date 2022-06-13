طقس الإثنين ..جو حار بكل ربوع الوطن

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الغربية للأطلس والجنوب-الشرقي وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى والجنوبية ونزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية بالقرب من السهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تكون خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية بالأطلس والجنوب الشرقي والريف والمنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية وملوية والسايس والسهول الغربية لمرتفعات الأطلس، وما بين 28 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض

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