إيطاليا : الراحل “رحال عمري” لم يكن استثناء وهب روحه لإنقاذ طفلين من الغرق

عبد اللطيف الباز من ايطاليا

في غمرة الحديث عن مشاركة المغاربة في الكتائب العسكرية للفرنسيين والإسبان، وفي هيئات أممية حيث خاضوا حروبا بعمق أوروبا دعما للسلام، لا بد من استحضار مغاربة كلفهم تحرير أوروبا من النازية أرواحهم أو أطرافا من أجسادهم، ولا بد من إعادة ترتيب حكايات شجعان تصدوا للإرهاب والإرهابيين، ضمانا لاستقرار بلدان الاستقبال.

ومن أجل تصحيح الصورة النمطية عند الغرب، يجب الاستثمار في المجتمع المدني والإعلام والسياسة، ودعم تعاون المغرب مع بلدان الاستقبال، لتعزيز مساهمة المهاجرين المغاربة في تنمية المجتمع، مع ضرورة إعطاء قيمة لثقافة الأصل، لأن فهم الرأي الآخر لا يمكن أن يؤثر على الحقيقة، التي مفادها أن المهاجرين المغاربة يساهمون في إثراء ثقافة بلدان الاستقبال وكذا بلد الأصل.

فخر المغرب مغاربة بالمهجر غيروا نظرة الأجانب للمهاجرين في هدا العدد من بورتريهات لـهبة بريس محاولة لرصد مواقف مهاجرين مغاربة ومبادراتهم، التي مسحت عن وجه المغربي خدوش إعلام ربط صورة المهاجر بالقهر والجريمة والفشل.

مغاربة و معهم مسلمو بلدة “كاستيل فولتورنو ” يتحملون مصاريف نقل جثمان رحال إلى المغرب، ويعتذرون بأسلوب لبق لجهة كامبانيا التي كان رئيسها قد أعلن استعداد إدارته تحمل مصاريف نقل جثمان الراحل رحال.

فقد أبى المسلمون وليس المغاربة فقطفي هذه البلدة أن يتحمل غيرهم مصاريف نقل جثمان “أخيهم” معتبرين ذلك من واجباتهم الدينية.

هذا ومن المنتظر أن يتم تنظيم تجمع تأبيني للراحل رحال ودائما من قبل الجالية المغربية والإسلامية مساء يوم الثلاثاء المقبل بالشاطئ ليذو دي غابياني الذي لقي فيه حتفه، ستحضره العديد من الشخصيات الرسمية والديبلوماسية إضافة إلى شقيقي الضحية المتواجدان حاليا بعين المكان في إنتظار استيفاء إجراءات نقل نقل وترحيل جثمان شقيقهما صوب المملكة المغربية.

للإشارة أعلنتا كل من رئاسة الجمهورية الإيطالية وبلدية كاستيل فولتورنو حيث كان يقيم الراحل عن توشيح الراحل بوسام خاص إشادة ثمثل بشجاعته في إنقاذ طفلين من الغرق.

من جهة أخرى دخلت السفارة الإيطالية عن الخط وأعربت عن تضامنها الصادق مع العائلة في هذا الحادث المؤسف و الحزين الذي حل بالمهاجر المغربي.

الصحف الإيطالية تسلط الضوء بدورها على الموقف البطولي لمهاجر مغربي ينقذ شخصين و يودي بحياته: سلطت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على العمل البطولي الذي قام به المغربي رحال عماري، الذي ضحى بحياته لإنقاذ طفلين من الغرق، واللذين وجدا صعوبة في العودة إلى الشاطئ، قبل أن يتدخل ابن 42 عاما ويعيدهما إلى اليابسة، لكن النهاية بالنسبة له لم تكن سعيدة، إذ تعرض للإرهاق الشديد نتيجة الجهد الكبير الذي بذله، ليفقد حياته مصابا بسكتة قلبية بعد ساعات قليلة من هذه العملية التي أشاد بها الإيطاليين.

وذكرت صحيفة “Corriere Ce” الإيطالية، أن المهاجر المغربي ابن مدينة قلعة سراغنة، يعيش في إيطاليا منذ 20 سنة، وأنه كان يعمل منذ سنوات كمشرف على تسيير شاطئ “ليدو دي جاباني” في بلدية “كاستل فولتورنو”، لكن يوم الثلاثاء الماضي كان مغايرا بالنسبة له، بعد أن سمع استغاثة أشخاص بطلب النجدة بعد تعرض طفلين للغرق بالبحر المذكور.

وأضافت “Corriere Ce” أن عماري أسرع لإنقاذ الطفلين، ليتمكن من إعادة الطفل الأول بسلام إلى عائلته، ثم عاد ثانية إلى فعل الشيء نفسه مع الثاني ووصل بهما لبر الأمان، لكنه كان جسديا منهكا ليتم نقله للمستشفى بمقاطعة “كاستيرا”، لكن محاولات إسعافه لم تفلح، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى تاركا خلفه عائلة تتكون من زوجة وابنين يعيشون بالمغرب.

وأشار الموقع الصحفي “Info Divise” الإيطالي، المختص في نشر أخبار المصالح الامنية والعسكرية ، أن ما قام به المرحوم رحال يبقى استثنائيا وأن هذا العمل البطولي لقي إشادة كبيرة سواءً على مستوى مقاطعة “كاستيرا”، أو بكامل التراب الإيطالي، مشيرة إلى أنه بطل يستحق أن يخلد اسمه، ويصير مثالا يحتذى به، على عمله في إنقاذ طفلين تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات.

وأبرزت كذلك صحيفة “Retesei” الإيطالية، أن أصدقاء رحال يصفونه بأنه إنسان جاد في عمله ودائم التضحية من أجل الآخرين، مشيرة إلى أن له شقيق يعيش في مدينة “فلورنسا”، وأوضحت أن جثة ابن 42 عاما تتواجد حاليا في معهد الطب الشرعي في بلدة “سانتا ماريا كابوا فيتيري”، بعد التحقيقات الأولية التي أجريت حول الواقعة من قبل المدعي العام في مقاطعة “كاستيرا”.

ونحن بدورنا وسائل الإعلام لن ننسى هذا البطل الشهم الذي عاش بإيطاليا لسنوات ومات بشرف لإنقاذ اطفال صغار من الغرق.

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