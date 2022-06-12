الانتخابات التشريعية الفرنسية: “الاتحاد الشعبي الجديد” اليساري وحزب ماكرون يتصدران نتائج الدورة الأولى

2022-06-12 / 22:10
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هبة بريس - وكالات

تصدر “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” بقيادة اليساري جان لوك ميلنشون و حزب الرئيس إيمانويل ماكرون التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية. تابعوا تغطيتنا المباشرة واكتشفوا النتائج واطلعوا على التحاليل المخصصة للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وفقا لتوقعات مؤسسة إيلاب، من المتوقع أن تفوز كتلة الائتلاف الذي يتزعمه ماكرون بما يتراوح بين 270 و310 مقاعد في البرلمان في 19 يونيو/حزيران، وأن يحصل اليسار على ما بين 170 و220 مقعدا، وهي زيادة كبيرة في عدد المقاعد مقارنة بعام 2017. يشار إلى أن الأغلبية المطلقة هي 289 مقعدا.

أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالغالبية البرلمانية المطلقة ليس مضمونا، وذلك بعد أن قدم تحالف يساري جديد أداء قويا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

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