وصول التجهيزات والمعدات الخاصة بمصنع بنسليمان لانتاج اللقاحات لميناء الدار البيضاء

2022-06-12 / 21:42
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هبة بريس - الرباط

وصل سفينة، اليوم الاحد ، لميناء الدار البيضاء ، محملة بمختلف وحدات الوحدة الصناعية لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد -19 ولقاحات أخرى ، والذي سيتم انجازه في بنسليمان.

وستسمح هذه الشحنة القادمة من شنغهاي في الصين بتجميع وحدة التكنولوجيا الحيوية هذه ، التي دشنه الملك محمد السادس يوم 27 يناير.

وقد تم تصنيع هذه المعدات المعيارية في شنغهاي بواسطة شركة يابانية ، وسيتم نقلها إلى بنسليمان لإكمال بناء هذا المشروع الكبير ، وتهدف هذه الوحدة الصناعية ، المسماة “Sensyo Pharmatech” ، إلى وضع اللقاحات أو الأدوية القابلة للحقن في قوارير / محاقن في بيئة معقمة.

ويمثل مصنع بن سليمان نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بالصحة العامة وتطوير المعرفة الوطنية الجديدة ، وهو أحد الهياكل القليلة جدًا من نوعها في القارة الأفريقية. بأبعاد وقدرة إنتاجية كبيرة جدًا ، هذه الوحدة الصناعية هي نتيجة تعاون غير مسبوق بين العديد من الشركاء المحليين.

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