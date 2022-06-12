تطوان ..العثور على جثة رضيع بحاوية أزبال
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر اليوم الأحد على جثة رضيع حديث الولادة مرمية داخل حاوية للأزبال بحي المحناش الثاني بمدينة تطوان .
وجرى اكتشاف جثة الرضيع الحديث الولادة بحاوية للازبال من قبل مواطنين ، حيث قاموا باخطار السلطات الامنية التي حلت بعين المكان وقامت بمعاينة جثة الرضيع قبل نقلها الى مستودع الاموات .
وفتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا في الواقعة لتحديد هوية الاطراف التي تخلت عن الرضيع بحاوية الازبال .
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تعليق واحد
نتائج العلاقات الرضائية حسبنا الله ونعم الوكيل
خودو هده الجثة إلى البرلمان ونادوا عن من يدافع باستماتة من أجل تشريع الفسق والفحش والزنا بانواعم