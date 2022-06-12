وفد للمرأة التجمعية يؤكد من دبلن على ضرورة تمكين النساء من الوظائف الجديدة
أكد وفد الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المشارك في مؤتمر الذراع النسائي للحزب الشعبي الأوروبي المنعقد بالعاصمة الايرلندية دبلن، على أن العالم مقبل على ثورة رقمية وخضراء، مما ينبغي معه توفير جميع الموارد اللازمة لمواكبة النساء ودعمهن لمواجهة التحولات القادمة، وتمكينهن من الوصول إلى فرص العمل الجديدة التي ينتظر أن تخلقها هذه الثورة.
ونبه الوفد المشارك في المؤتمر، المنعقد يومي 10 و11 يونيو الجاري، تحت شعار ”المساواة بين الجنسين في ظل مستقبل أخضر ورقمي”، إلى أهمية تقوية العلاقات بين الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والمنظمات النسائية الممثلة في الحزب الشعبي الأوروبي، للتعبئة من أجل الدفاع عن النساء ومواكبتهن في مواجهة التحديات المقبلة.
وقد عقد وفد المرأة التجمعية لقاءات مع سياسيات من عدة دول خلال المؤتمر، حيث تضم المنظمة النسائية للحزب الشعبي الأوروبي في عضويتها 60 منظمة سياسية ليبرالية من 43 دولة أوروبية وغير أوروبية، وترأسها روزاليا بيرو، التي انتخبت رئيسة جديدة للمنظمة النسائية الأوروبية في المؤتمر خلفا لدوريس باك، التي تولت زمام المسؤولية لمدة 22 عاما.
في السياق نفسه، التقى الوفد بمالريد ماكجينس، المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي والخدمات المالية وأسواق رأس المال، وستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء، وفرانسيس فيزجيرالد، عضوة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية وعضوة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وهيلين ماكنتي، وزيرة العدل في إيرلندا.
وتندرج مشاركة التجمعيات في مؤتمر نساء الحزب الشعبي الأوروبي تكريسا للشراكة التي تجمع بين حزب الحمامة والحزب الأوروبي، حيث يحظى التجمع بصفة عضو شريك منذ 2018، وهو التقارب الذي تعزز مع رئيس الحزب، عزيز أخنوش.
18 تعليقات
اصبحت المرأة الوحيدة التي فازت بالمساوة بين الجنسين في ظل مستقبل أخضر.
نحن نفتخر بالمرأة المغربية التي أظهرت وجودها في جميع المجالات فالف تحية وتقدير للمرأة..
إن هذا الحزب يعتمد على مؤشرات مقياسات موضعية كتدبير الجوانب المالية والمسؤولية التضامنية مع النساء والشباب..
أقول أن حزب التجمع الوطني الاحرار أعطى قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها في مكانة المرأة في المجتمع المغربي.
أظهرت وجودها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وهذا دليل كافي لاثبات وجودها أمام الرأي العام العالمي..
اعتقد ان المرأة لازلت تعاني من التعنيف والاغتصاب والاختطاف ولحد الآن لم يجدوا قانونا يحمي المرأة..
كانت المرأة في الماضي وظيفتها ربة البيت فقط أما الآن أصبحت تنافس الرجل في جميع المجالات المتعددة التخصصات الصحية والتعلمية والحكومية بكفاءات ممتازة جدا..
اصبحت المرأة تنخرط في العمل السياسي وأصبحت لديها ثقة كاملة بنفسها وشخصيتها القوية؛ مما جعلها في مراتيب عليا ممتازة جدا…
كانوا يقولون ان الرجال قوامون على النساء والآن أصبح العكس صحيح هههههههههههه..
كل اعضاء حزب التجمع الوطني للاحرار أعطى أهمية كبيرة وقفزة استراتجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب والمرأة…
دائما المرأة المغربية تطمح إلى المزيد من المشاركات والعطاء والنجاح في جميع القطاعات الحكومية …
المرأة فقد استطاعت أن تبرز أهميتها في السياسة الخارجية والداخلية بمجهوداتها الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفها..
الحزب التجمع الوطني للاحرار سلط الضوء على بعض الاستثمارات في المغرب خارجه والقدرة التنافسية العالمية تعتمد على الحرص في نجاحها وكان سبب نجاحه المرأة الطموحة …
لقد فتحت لها الطريق النجاح والمثابرة والجد للمرأة المغربية في هذآ الحزب التجمع الوطني للاحرار أعطى لها قفزة نوعية دينامية إيجابية استراتيجية تستهدف الشباب..
على مستوى القانون فإن المرأة لازالت حقوقها مهضومة رغم هناك جمعيات حقوق المرأة ولكن للاسف الشديد هناك استغلالها فنتمنى من هذآ الحزب التجمع الوطني للاحرار ان يغير ذلك لتجاوزها هذه المحن الصعبة لتحسيسها كمراة لها حقوق…
نتمنى التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء ياسيد اخنوش فلنا كامل الثقة في حزبك ..
يجب احقاق انصاف المرأة والمصادقة عليها وتشخيص اوضاعها في جميع القطاعات وذالك راجع إلى التضحيات والمجهودات الجبارة التي تقوم بها ..
يجب انصافها أمام اخيها الرجل واعطاء لها الحقوق الشرعية والمراعاة الى مناصبها في المجتمع وعدم التلاعب بمشاعرها وأن تنهض ببرامج الدراسات العليا استراتجية جيدة وتنمية فريدة من نوعها ونتمنى ذالك ياسيد اخنوش فحزبك هو أمل المرأة المغربية؛ وتحقيق اهدافها وطموحاتها ….