وزير خارجية اسباني سابق : الجزائر هي منبع الارهاب في القارة الافريقية

2022-06-12 / 20:02
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هبة بريس - الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني السابق خوسيه مانويل غارسيا مرغالو، ان الجزائر هي أصل ومنبع الارهاب في الثارة الافريقية ، وذلك في سياق حديثه مع جريدة “الموندو ” الاسبانية حول الازمة الدبلوماسية الاخيرة بين مدريد والجزائر .

واضاف غارسيا قائلا :” بدون أدنى شك مع الجزائر الآن لسنا أصدقاء…مع الجزائر لدينا مشكلة أمنية في الحرب ضد الإرهاب… لا يخفى على أحد أن الجزائر كانت أصل الإرهاب في إفريقيا. سنواجه مشكلة مراقبة الهجرة ، وسنراها قريبًا لأن حركة المرور التي كانت تذهب إلى بلدان أخرى ، وخاصة إيطاليا ، سيتم تحويلها إلى إسبانيا.

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‫4 تعليقات

  1. اشد على يد وزير خارجية اسبانيا سابقا هو على حق بما يقول على أن الجزاىر هي راعية الارهاب في القارة الأفريقية وهي التي تموله وتشعل نار الفتنة فيها لذا يجب على المجتمع الدولي ان لا يبقى متفرجا بل ينتقل بسرعة الى مقاطعة هي الدولة الخبيثة وتعريضها الى عقوبات اقتصادية لردعها حتى ترجع إلى صوابها وتعود بذلك إلى حضيرة المجتمع الدولي

  2. مقال الوزير الاسباني ينم عن معرفة دقيقة لعقلية النظام بالجزائر و الآيام القادمة ستأكد رايه الثاقب و السديد.

  3. الجزائر في التسعينات كانت فعلا مشتلا وحاضنة للإرهاب في ظل انعدام الاستقرار الدي عاشته انداك وما نتج عن داك من تقتيل ودبح وتأجير للابرياء من أبناء الشعب الجزائري والإرهاب في الجزائر كان دو وجهين إرهاب المتطرفين الاسلاميين وارهاب الدولة والجنرالات الدين ابادوا أزيد من 250 الف جزائري وهجروا ونكلوا بمآت الآلاف وارهاب هؤلاء كان أشد وطاة من إرهاب الاسلاميين هدا الإرهاب هو الدي لا زال مسلطا على الجزائريين ولكن بصيغة أخرى ومتى استطاع الشعب الجزائري التخلص من هؤلاء انصحهم بتغيير تاريخ استقلالهم في اليوم الدي يندحر فيه الجنرالات وتكون السلطة والثروة بيد الشعب.

  4. هذه هي الحقيقة التي كشف عنها الوزير الاسباني السابق دون او دوران بالعبارات الديبلوماسية التي تتحاشى الإشارة إلى ضلوع الجزائر في أعمال إرهابية في أفريقيا خاصة في دول شمال افريقيا والسبب بسيط يشبه بساطة تفكير السياسيين الجزائرين فهي تحكم بقبضة من حديد على الشعب الجزائري وتدكي النعرات في دول الجوار الأفريقي لتبلغ رسالة إلى العالم ان مواقفها هي الصحيحة ان دولتها هي الأقوى في المنطقة

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