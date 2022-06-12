وزير خارجية اسباني سابق : الجزائر هي منبع الارهاب في القارة الافريقية

هبة بريس - الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني السابق خوسيه مانويل غارسيا مرغالو، ان الجزائر هي أصل ومنبع الارهاب في الثارة الافريقية ، وذلك في سياق حديثه مع جريدة “الموندو ” الاسبانية حول الازمة الدبلوماسية الاخيرة بين مدريد والجزائر .

واضاف غارسيا قائلا :” بدون أدنى شك مع الجزائر الآن لسنا أصدقاء…مع الجزائر لدينا مشكلة أمنية في الحرب ضد الإرهاب… لا يخفى على أحد أن الجزائر كانت أصل الإرهاب في إفريقيا. سنواجه مشكلة مراقبة الهجرة ، وسنراها قريبًا لأن حركة المرور التي كانت تذهب إلى بلدان أخرى ، وخاصة إيطاليا ، سيتم تحويلها إلى إسبانيا.

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