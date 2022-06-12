عودة للزعامة السياسية ..شباط يعلن تأسيس “التكتل من أجل الديمقراطية “
هبة بريس - الرباط
أعلن حميد شباط، اليوم الاحد من الدار البيضاء عن تاسيس حزب جديد يحمل اسم “التكتل كن اجل الديمقراطية ” وذلك خلال المؤتمر التأسيسي الذي نظم تحت شعار: “من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية، في أفق تعاقد اجتماعي جديد”.
وانتخب زهير أصدور رئيسا له بالإجماع، وحضر هذا المؤتمر، عدد من المؤتمرات والمؤتمرين يمثلون مختلف جهات المغرب.
جدير بالذكر أن شباط كان قد غادر سفينة حزب الاستقلال أسابيع قليلة قبل انتخابات 9 شتنبر من السنة الماضية، قبل أن يلتحق بجبهة القوى الديمقراطية، حيث خاض غمار الانتخابات بشعار “الزيتونة ”
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2 تعليقات
هاد شباط مزال مبغى يحشم على عاراضو . ريحتو فاحت وهو لي رجع بمدينة فاس للوراء هو والعصابة ديالو . دبا هادو لي تيعطيو لمثل هذا الشخص الموافقة على تكوين حزب راهم مشاركين فجريمة كبيرة ضد هاد الوطن
شباط ما طفرهاش وهو في حزب الاستقلال اعاد يطفرها بحزب جديد ولفوا كياكلو من العلافة مثل البغال ولفو الرضاعة من بزولة المساكين.
شباط خصو دعوى عمومية تحرك ضدو من طرف النيابة العامة (من أين لك هدا) ويتحاسب على الفترة اللي كان فيها عمدة في فاس وأهل فاس يعلمون علم اليقين من هو شباط وكيف كان يسير أمور الجماعة مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. بقالو عير يأسس حزب جديد زعم حنا ناقصين أحزاب.