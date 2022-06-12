تسجيل 500 اصابة جديدة بكورونا خلال نهاية الأسبوع

2022-06-12 / 18:17
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هبة بريس -

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 500 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 233 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و477 ألفا و429 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و324 ألفا و384 شخصا، مقابل 24 مليونا و841 ألفا و824 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و175 ألفا و604 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و153 ألفا و738 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,2 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (236) ومراكش اسفي (110) وسوس ماسة (51) والرباط سلا القنيطرة (45)، وفاس مكناس (25) وطنجة تطوان الحسيمة (22)، والشرق (6) ودرعة تافيلالت (4) وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 5784 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 33 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,6 في المائة.

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