بنكيران: إيقاف دعم المقاصة انتحار سياسي
هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قائلا: “ما الذي يدفع أخنوش إلى ذكر اسمي، وانا الذي منذ أن عدت إلى قيادة الحزب أوصيت الإخوان في الحزب بعدم الانضمام إلى الجوقة التي انقلبت منتقدة حكومة أخنوش بعدما كانت تزين لها الهودج (العمّارية)”ّ، وذلك خلال كلمة لبنكيران في افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق.
قال عبد الاله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن” قرار إيقاف دعم صندوق المقاصة يعني الانتحار السياسي، لأن جميع الحكومات التي كانت تقترب من المقاصة كانت تسقط، وأضاف: “.
وأوضح رئيس الحكومة الأسبق، أنه إذا استمر الدعم، لن تجد الدولة من أين تجلب الأموال، ولن تجد سوى جيوب المواطنين، مضيفا “إذا نفذت السيولة سوف تنهار الدولة والمجتمع، وهذا الذي جنبتكم إياه”.
بنكيران خلال كلمة لبنكيران في افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق قال ” صناديق التقاعد لو لم أقم بإصلاحها، ما كان ليحصل المتقاعدون على معاشاتهم بدءا من 2023، وكان من المفترض ان تقتطع الدولة من أجور الموظفين بقدر ما تحتاج من أجل ضخ السيولة الكافية في صناديق التقاعد”.
6 تعليقات
أحسن قرار هو إيقاف الدعم بصندوق المقاصة لأنه لا يوجد إلا في الاقتصادات المتخلفة، و في المغرب كان المستفيد هم شركات المحروقات، شركات المشروبات الغازية، و شركات الحكومية، أما المواطن كان متظررا دون علمه، الحمد لله أن السي بن كيران كانت له الشجاعة لةقف هذا النزيف و إصلاح هذا النظام، لكن يجب تفعيل كل القوانين بما فيها مجلس المنافسة حتى يظهر اكثر مفعول قرار إلغاء الدعم و الريع.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
Il vaut mieux que tu la ferme ta sale gueule et ne plus t exprimer toi qui autorisait le paiement des factures de carburant sans vérification.connar
حقير
لن تحققوا اي نتاىج من إيقاف الدعم عن صندوق المقاصة بحيث سيكون المتضرر الاكبر من هذا القرار هي الطبقات الشعبية الفقيرة التي ستكوى بارتفاع الاسعار في المواد الغذائية والسلع دون تحقيق اي هذف يذكر من ذلك فالصحيح للخروج من هذه الازمة هو على الحكومة اولا ان تتجنب التبذير في اموال الدولة في اشياء نحن في غنى عنها ومحاربة مظاهر الريع والفساد وتقديم المتورطين في الفساد الى القضاء ومحاسبة المسؤولين عن كل كبيرة وصغيرة فغير هذا سنبقى نضحك على الدقون
وتقاعدكم الضخم هل هو من جيوب الموظفين ام صندوق المقاصة ام فاتورة…..
مسيلمة الكداب المغربي، أي إصلاح تتكلم عنه؟ أنت وأمتالك لم تصلحوا إلا جيوبكم ومصالحكم أما المواطن فله ربه الكريم، شرذمة من الكذابين والمنافقين، قاتلكم الله، اللهم أصلح أمور بلادنا وأجعل فيها رجالا يسيرون أمورها يخافونك فينا.