بنكيران: إيقاف دعم المقاصة انتحار سياسي

هبة بريس _ الرباط

هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قائلا: “ما الذي يدفع أخنوش إلى ذكر اسمي، وانا الذي منذ أن عدت إلى قيادة الحزب أوصيت الإخوان في الحزب بعدم الانضمام إلى الجوقة التي انقلبت منتقدة حكومة أخنوش بعدما كانت تزين لها الهودج (العمّارية)”ّ، وذلك خلال كلمة لبنكيران في افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق.

قال عبد الاله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن” قرار إيقاف دعم صندوق المقاصة يعني الانتحار السياسي، لأن جميع الحكومات التي كانت تقترب من المقاصة كانت تسقط، وأضاف: “.

وأوضح رئيس الحكومة الأسبق، أنه إذا استمر الدعم، لن تجد الدولة من أين تجلب الأموال، ولن تجد سوى جيوب المواطنين، مضيفا “إذا نفذت السيولة سوف تنهار الدولة والمجتمع، وهذا الذي جنبتكم إياه”.

بنكيران خلال كلمة لبنكيران في افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق قال ” صناديق التقاعد لو لم أقم بإصلاحها، ما كان ليحصل المتقاعدون على معاشاتهم بدءا من 2023، وكان من المفترض ان تقتطع الدولة من أجور الموظفين بقدر ما تحتاج من أجل ضخ السيولة الكافية في صناديق التقاعد”.

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