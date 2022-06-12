الملك يهنئ بوتين بـ”العيد الوطني” ويشيد بالعلاقات العريقة بين المغرب وروسيا

2022-06-12 / 16:27
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية الملك حسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية “في غمرة احتفال فيدرالية روسيا بعيدها الوطني، يسعدني أن أتوجه إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الروسي بموصول التقدم والرخاء”.

وأضاف الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري لما يربط بلدينا من علاقات عريقة قائمة على الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل”.

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تعليق واحد

  1. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعرف مايقوم به بارك الله في عمره.

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