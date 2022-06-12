ابن كيران للجزائر: إذا اقتربتم من المغرب شبرا سيقترب منكم ذراعا
هبة بريس _ الرباط
بنبرة تحذيرية قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله ابن كيران، للجزائر اذا اقتربتم من المغرب شبرا سيقترب منكم ذراعا، واذا اعتدي على دولتنا فنحن منها ولكن لا نريد الا الخير والاحسان
واضاف ان النظام الجزائر ي يمارس نوع من التشويش، قائلا “الله يهديكم والعداء مع المغرب لن يعطي أي نتيجة”.
واعتبر ابن كيران، في حديثه خلال المؤتمر الجهوي لحزبه بالشرق أن موقف الجزائر في قضية الصحراء غير معقول، وقال “الصحراء مغربية، كيف تكون للجزائر صحراء كبيرة والمغرب لا، هذا التاريخ وهذا ليس كلام عاقل والشعبين وحد الله بينهما على جميع المستويات، وبدل أن تفكروا في انتزاع جزء من المغرب للمرور نحو المحيط الأطلسي، وإنما تقوية المغرب العربي ليهابه الخصوم ويقيموا له الاعتبار”.
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6 تعليقات
آش هاذ التعابير آ سي العالم بن كيران .؟ راك زدت فيه بزززااااف .
إذا قتربتم شبرا نقترب ذراعا ؟ حشم شويا و باراكا من التملق الخاوي .
و هاذ العبير ديال اقتربتم راه من حديث قدسي .
هبة بريس المرجو النشر
السلام في الحقيقة لبن كران ديها في سوق وايك ودع المسوولية لغيرك عليم بالمكوث في المسجد للستغفار على وعسى ان يعفر لك اكاديبك على الشعب المغربي
اوديك سبعة ملايين اش غادي نديرو فيها كما قلت الله بوحدو لي عالم منين كتجي ديك لفلوس و انت ناعس في بيتك و تزدرد هذه الأموال الطائلة من ريع مال الشعب الفقير
وأيضا إذا اقتربوا لنا شبرا من المعاملة الحسنة وحسن الجوار وعدم خلق المشاكل للمغرب فإن المغرب سيتقرب منهم اذرعا وليس ذراعا واحدا..المغرب ارض السلم والسلام دول العالم تعترف بذلك وتكن التقدير لبلدنا لكن إخواننا الجزائريين وليس كل الجزائريين يحملون الضغينة تجاه المغرب رغم أن المغرب لايكن للجزائر أي عداء.
نحن شعب لا تمتلنا انت يا بن كيران.. لنا مؤسسات قادرة على حماية بلدنا دمبلوماسيا وقوة.. اما انت اصمت لقد خنت الشعب المغربي لمدة 11سنة.. غلاء المعيشة القمع والزج بابناء شعبنا بالريف.. ودمار التعليم والصحة وووو اصمت اصمت يا تريكت البصري..
هل تعتقد انك مازلت حيا يا حكواتي جامع الفنا بمراكش؟!عجبا،مات حزبك،تكسر مصباحك وأنت تغرق في ظلام دامس،ظلام احلام العودة إلى جنة فقدتها أنت وشيعتك إلى الأبد!!!