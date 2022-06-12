ابن كيران للجزائر: إذا اقتربتم من المغرب شبرا سيقترب منكم ذراعا

هبة بريس _ الرباط

بنبرة تحذيرية قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله ابن كيران، للجزائر اذا اقتربتم من المغرب شبرا سيقترب منكم ذراعا، واذا اعتدي على دولتنا فنحن منها ولكن لا نريد الا الخير والاحسان

واضاف ان النظام الجزائر ي يمارس نوع من التشويش، قائلا “الله يهديكم والعداء مع المغرب لن يعطي أي نتيجة”.

واعتبر ابن كيران، في حديثه خلال المؤتمر الجهوي لحزبه بالشرق أن موقف الجزائر في قضية الصحراء غير معقول، وقال “الصحراء مغربية، كيف تكون للجزائر صحراء كبيرة والمغرب لا، هذا التاريخ وهذا ليس كلام عاقل والشعبين وحد الله بينهما على جميع المستويات، وبدل أن تفكروا في انتزاع جزء من المغرب للمرور نحو المحيط الأطلسي، وإنما تقوية المغرب العربي ليهابه الخصوم ويقيموا له الاعتبار”.

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