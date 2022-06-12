جدري القردة

نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

2022-06-12 / 15:31
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هبة بريس _ وكالات

أفادت قناة “يرايز” بأن عدد المصابين بمرض جدري القردة في نيجيريا منذ بداية العام الجاري بلغ 31 شخصا، مضيفة أن أحد المرضى توفي

ونقلت القناة عن بيان صدر عن المركز النيجيري للإشراف على الأمراض: “تم تسجيل 10 إصابات جديدة في البلاد في الفترة ما بين 29 مايو الماضي و5 يونيو الجاري. وبهذه الصورة ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بجدري القردة ابتداء من 1 يناير عام 2022 إلى 31. وتم تسجيل وفاة مريض واحد وهو رجل بالغ من العمر 40 عاما يعاني من ضعف المناعة بسبب الأمراض المصاحبة.

وأشار خبراء المركز إلى أنه قد تم تسجيل المرض في 12 من أصل 36 ولاية للبلاد.

وتدل المعلومات الرسمية على أن تفشي مرض جدري القردة تم خلال العامين الماضيين في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهروية إرفيليا الوسطى وغانا.

المصدر: تاس

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