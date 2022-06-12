بقنبلة دخان ودروع وواقيات.. اعتقال العشرات قرب “مسيرة فخر” للمثليين بأيداهو

هبة ب يس _ وكالات

اعتقلت الشرطة في ولاية أيداهو الأميركية، 31 شخصا يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة قومية بيضاء تسمى “الجبهة الوطنية” (باتريوت فرونت)، بعد تجمعهم بالقرب من مسيرة للمثليين، بحسب ما أفادت شبكة “سي أن أن”، الأحد.

وأعلنت الشرطة أنه تم مشاهدة هؤلاء الأشخاص يتجمعون بالقرب من المسيرة التي كانت تنظم في مدينة كوري دي أليني، وبحوزتهم سيارة كبيرة محملة بمعدات قد تستخدم بأعمال شغب.

وقال رئيس شرطة ألين لي وايت خلال مؤتمر صحفي: “من الواضح لنا استنادا إلى المعدات التي كانت بحوزتهم، والأوراق التي تم الاستيلاء عليها منهم، أنهم وفدوا للقيام بأعمال شغب وسط المدينة”.

وكشف وايت أنه كان من بين المعدات قنبلة دخان واحدة على الأقل، ودروع وواقيات للساق وغيرها من معدات مكافحة الشغب”، إلى جانب أوراق وصفها بأنها “مشابهة لخطط العمليات التي تضعها الشرطة أو مجموعة عسكرية لحدث ما”.

وذكر أن المعتقلين المشتبه بهم جاءوا من 11 ولاية على الأقل، مشيرا إلى أن الأمر بات تحت تصرف مكتب التحقيقات الفيدرالي

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6