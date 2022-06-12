أوجار من أكادير ….حكومة أخنوش ملتزمة بتعهداتها امام المغاربة

2022-06-12 / 15:10
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نوه محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، بالدينامية التي شهدها حزب الحمامة في عهد رئاسة عزيز أخنوش، داعيا شباب الحزب الى تملك الجرأة المساءلة في تدبير شؤون الحزب.

وأضاف أوجار في كلمته خلال فعاليات المنتدى الجهوي للاحرار بجهة سوس ماسة، الذي انطلق اشغاله يوم أمس السبت 11 يونيو، أن حكومة أخنوش ملتزمة بتعهداتها امام المغاربة، وأنها ستواصل الاصلاح بكل وطنية وشجاعة، كما شدد على ضرورة انخراط الشباب في التكوين والتأطير من أجل مواكبة التحول الذي يشهده المغرب والعالم .

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تعليق واحد

  1. تعهدات اوجار وحكومته معروفة هو تربية المغاربة كما جاء على لسان اخنوش واوجار معروف في وجدة وجامعتها

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