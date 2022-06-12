السياسة العامة المتعلقة بقطاع الصحة محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة
هبة بريس _ الرباط
يعقد مجلس النواب، يوم غد الإثنين، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول السياسة العامة المتعلقة بقطاع الصحة.
وأفاد بلاغ للمجلس أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الإثنين 13 يونيو 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس
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20 تعليقات
ياسيد اخنوش أصلا قطاع الصحة في المغرب جد متدهور لامن من ناحية الأجهزة الطبية…
حتى الأجهزة الطبية غير موجودة في المستشفيات والمراكز الصحية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لابد ان تكون التغطية الصحية تشمل الإستفادة منها الجميع ياسيد اخنوش..
نتمنى أن تزور المستشفيات وترى بعينيك المعاناة التي يعيشها المرضى داخل المستشفيات العمومية حسبنا الله ونعم الوكيل.
للاسف الشديد لم يكن هناك استفادة من العلاج المجاني ومن الأدوية إنه قطاع فاشل جدا حيث لم تكن المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية حسبنا الله ونعم الوكيل…
رغم الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً فقطاع الصحة عرف مؤخرا تدهور الوضع الاقتصادي بصفة خاصة لآ أجهزة طبية متوفرة ولا أطباء كفؤ ولا ولا ولا ولا ولا ولا وإلى آخره مغرب في تأخر…
نتمنى ياسيد اخنوش أن تخرج بنتيجة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل السيادة المغربية في هذآ القطاع الصحي.
يجب عليك ياسيد اخنوش في هذا الاجتماع البرلماني أن تراعي متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية..
إنه قطاع مهم بالنسبة للمواطنين يجب الاهتمام به أكثر من السابق ونتمنى ذالك..
ياسيد اخنوش يجب عليك ان تعطي أهمية كبيرة المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في المدن الصغرى والقرى لقد اهملة بصفة نهائية ولا أحد يراقب الوضع الصعب جدا بها يجب إعادة النظر..
التطبيب في المغرب دون المستوى المطلوب حيث البنية التحتية والخدمات الخاصة لهذا القطاع جد ماسة إلى التغيير والاصلاح…
نتمنى من الحكومة الجديدة أن تقوم بالتغيير والاصلاح في هذآ القطاع الصحي وإن تتخذ إجراءات جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الطبقة الفقيرة والكادحة التي تضررت بشدة..
على الأقل أن هذه الحكومة الجديدة اعطت مجهود رائع لنمو الاقتصاد الوطني المغربي أحسن بكثير من الحكومة السابقة التي لهبت أموال الشعب المغربي…
إن الحكومة الجديدة تواصل عملها منذ تولي منصب الرئاسة تقوم بالمجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق باراك آلله في هذه الحكومة الجديدة..
نتمنى من الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع في هذآ الاجتماع البرلماني بالاخص في قطاع الصحة ويعطي قفزة نوعية جيدة …
نحن كمغاربة احرار نفتخر بهذه الحكومة الجديدة الذي يترأسها السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني ويسهر دائما على حماية المواطنين ويعرف التصرف والتسير الميزانية العمومية للصحة بالتوفيق لهذه الحكومة…
يجب تكثر الأطباء على صعيد المملكة لأننا جد ماسة لهم .. كيف يعقل مستشفى عمومي تجد فيه طبيب واحد او ممرضة هي التي تتكلف بالمرضى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
نتمنى غذا إنشاء آلله أن تجد حلا مناسبا للوضعية الصحية التي يعيشها المرضى داخل المستشفيات العمومية وبخروج بنتائج إيجابية ومقبولة لدى المرضى ترضيهم وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات في هذآ القطاع.
أين هي الوعود الكاذبة التي وعذتموها لنا بالتغيير والاصلاح والتغطية الصحية بالنسبة للاراميل في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق فقط أو أرقام وهمية لامحل لها من الوجود وانتهى الكلام.