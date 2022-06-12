الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي بالجديدة يجدد هياكله

2022-06-12 / 12:35
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أحمد مصباح - الجديدة

بالثانوية التقنية الرازي بالجديدة، انعقد، أمس السبت 11 يونيو 2022، المؤتمر الاقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي – فرع الجديدة – بحضور رشيد شرويت، المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وعبد الجليل مشيشي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، وممثلين عن المكتب الوطني للجمعية، إلى جانب 165 مؤتمرة ومؤتمرا يمثلون المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة.

وفي معرض الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، شدد المدير الاقليمي للتعليم بالجديدة، على اهمية جمعية التعاون المدرسي في المنظومة التربوية، والتي تعد من أقدم الجمعيات المدرسية بعد الاستقلال، واصفا هذا التنظيم بالأكثر سخاء وعطاء، ومبرزا إسهامه الفعلي في بناء المدرسة المغربية الحديثة والمعاصرة.

وقد أبدى المسؤول الإقليمي فخره بالأنشطة التي ينظمها الفرع الاقليمي او الفروع المحلية داخل المؤسسات التعليمية، والتي تحمل مبادرات ذات طابع تربوي، اجتماعي، تضامني؛ وأوصى المشاركين بالاهتمام أكثر بأنشطة الحياة المدرسية، لما لها من أهمية خاصة في بناء شخصية المتعلم .

وبعد مداخلة المدير الإقليمي، استعرض عبد الله ناصر، رئيس الفرع الاقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، التقرير الادبي الذي تناول فيه مجموعة من المحطات والأنشطة، التي نظمها الفرع، منذ تقلده المهمة، سنة 2015، والتي كان من ابرزها المخيم الربيعي، والمسرح المدرسي، والقافلة التضامنية الاجتماعية، وحفل التميز، علاوة على الدعم الاجتماعي، والاطعام المدرسي، وغيرها من الأنشطة.

هذا فيما أبرز المصطفى بوجيدي، أمين مال الفرع، الدور التشاركي الذي قام به المكتب التنفيذي، في إبرام شركات مع كل من شركة “سنترال” ، والمكتب الشريف للفوسفاط، الذي دعم فيه لأربع سنوات متتالية، بعض أنشطة الجمعية، مع الحرص على الحكامة والشفافية التي تميزت بها هذه المرحلة، لدرجة أن الفرع سجل فائضا في الميزانية، تجاوز 340 ألف درهم .

وعقب مناقشة مستفيضة للتقريرين الأدبي والمالي، تم التصويت عليهما بالأغلبية المطلقة، مع تصويت مشاركين اثنين ضد التقريرين، في حين امتنع 12 مشاركة ومشاركا عن التصويت.

وفي اختتام أشغال المؤتمر، تم انتخاب مكتب جديد، يتكون من 15 عضوة وعضوا؛ انتخب فيه كل من: عبد الله ناصر، مصطفى بوجيدي، عبد الكريم ميارة، فاطمة عبيد، كريم بلالي، مصطفى بهجي، إيمان فجري، عزيز منير، بهيجة رشقي، عبد الرحمن خريب، أحلام أسيف، عبد الرحيم السهب، عبد الرحيم جواح، يونس المالكي، وكفيل عبد الرحمن .

هذا وسيتم، في الأيام القادمة، عقد اجتماع للمكتب التنفيذي، من أجل توزيع المهام.

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