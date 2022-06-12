بوسعيد : الحكومة جاءت في ظرفية معقدة اقتصاديا ومالي
قال محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار خلال كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات أن الحكومة جاءت في ظرفية صعبة ومعقدة اقتصاديا وماليا
اضاف الاخير ” وبالرغم من ذلك فالحكومة تواجه الآن ثلاث صدمات في آن وهي تعمل الآن بجد وشجاعة ورزانة للتخفيف من هذه الصدمات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين .
واسترسل عضو المكتب السياسي قائلا “بقدر ما نعتز بالنتائج الباهرة بقدر ما نستشعر جمعيا المسؤولية الملقاة على عاتق الحزب ومن يمثله في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية من أجل مضاعفة الجهود لنكون عند حسن ظن المواطنين والسعي لتحقيق انتظاراتهم الواسعة والعريضة وملامسة التغيير لدى المواطنين في المقاربات ومنهجية العمل والتواصل وحل الإشكاليات التي تعترضهم بالسرعة والفعالية المطلوبة،”
واشار بالقول ” ليس لدينا أدنى شك أننا جميعا سوف نجعل ثقة المواطنين في حزبنا نبراسا وأمانة نستحضرها كل حين في القيام بمسؤولياتنا ”
وفي شق اخر يرى بوسعيد ان الحزب استطاع،”، تنظيم النقاشات السياسية والفكرية وترسيخ فضيلة الإنصات والحوار والتواصل مع المواطنين ”
5 تعليقات
بدأنا في التبرير، الفشل في بلدي مع الأسف، حقيقته ومصدره معروف للجميع، وخصوصا أنتم، ولكن عشق الكراسي المدرة للمال الحرام، أعمتكم، فصرتم تهلوسون.
الذئب يرينا ذيله من جديد.
السي لمداويخ منساوكش!
الى الجحيم بدون رجعة.
الحكومة التي تفتقد لنزاهة و الكفائة و جعل مصلحة الشعب الاولى قبل مصالحهم و الغيرة على الوطن و جعله احسن البلدان فهي حكومة فاشلة بكل المقاييس
هذا هو حالنا مع الحكومات المتعاقبة بحيث كل حكومة تولت المسؤولية الا وتلوم سابقتها على تدهور الاوضاع وتلقي باللوم عليها دون التفكير في استراتجيات او سيناريوهات للخروج من الأزمات باقل الاضرار نتساءل اليوم ما دور هذه الحكومات ان لم تقم بادوارها في تصحيح الأوضاع وانتعاش الاقتصاد وضمان العيش الكريم للمواطن البسيط
حتى الموارد راه عطا الله الخير….خاص غير لي يخدم…