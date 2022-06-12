بوسعيد : الحكومة جاءت في ظرفية معقدة اقتصاديا ومالي

هبة بريس _ الرباط

قال محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار خلال كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات أن الحكومة جاءت في ظرفية صعبة ومعقدة اقتصاديا وماليا

اضاف الاخير ” وبالرغم من ذلك فالحكومة تواجه الآن ثلاث صدمات في آن وهي تعمل الآن بجد وشجاعة ورزانة للتخفيف من هذه الصدمات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين .

واسترسل عضو المكتب السياسي قائلا “بقدر ما نعتز بالنتائج الباهرة بقدر ما نستشعر جمعيا المسؤولية الملقاة على عاتق الحزب ومن يمثله في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية من أجل مضاعفة الجهود لنكون عند حسن ظن المواطنين والسعي لتحقيق انتظاراتهم الواسعة والعريضة وملامسة التغيير لدى المواطنين في المقاربات ومنهجية العمل والتواصل وحل الإشكاليات التي تعترضهم بالسرعة والفعالية المطلوبة،”

واشار بالقول ” ليس لدينا أدنى شك أننا جميعا سوف نجعل ثقة المواطنين في حزبنا نبراسا وأمانة نستحضرها كل حين في القيام بمسؤولياتنا ”

وفي شق اخر يرى بوسعيد ان الحزب استطاع،”، تنظيم النقاشات السياسية والفكرية وترسيخ فضيلة الإنصات والحوار والتواصل مع المواطنين ”

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