مندوبية: 109 ألف أسرة معنية بظاهرة تشغيل الأطفال خلال سنة 2021
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 109 ألف أسرة خلال سنة 2021، أي ما يمثل 1,3 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال (12 يونيو)، أن هذه الأسر تتمركز أساسا بالوسط القروي (82.000 أسرة مقابل 27.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 9,5 في المائة منها مسيرة من طرف نساء.
وأضاف المصدر أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,5 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
من جهة أخرى، يبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
وأفادت المندوبية أنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وهكذا فإن 50,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، و16,6 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، و21,3 في المائة من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و11,4 في المائة من طرف غير النشيطين.
وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال لسنة 2022 تحت شعار “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء تشغيل الأطفال”.
20 تعليقات
حقوق الطفل هدفها منعه من تكوين شخصه حيث يجب ابقاؤه مثل الجنين فالتموين النفسي والشخصي يبدأ من مرحلة 12 سنة بتعلمه ميوله سواء كان في الصناعة او التكنولوجيا او الجانب العلمي او ما شابه ذالك..
في اليوم العالمي لتشغيل الطفولة نقول كفى واعطاء حقوق الطفل..
طالما هناك بطالة وفقر فإنه حتما ستكون هناك ظاهرة تشغيل الاطفال..
ليس هناك قانون زجري يمنع من تشغيل الأطفال دون السن القانوني…
الارقام الصادمة هي كثرة المفسدين
الذين يتحملون المسؤولية ولا احد يحاسبهم لا المجلس الأعلى للحسابات ولا القضاء..
يستغلون الاطفال في جميع الميادين اليدوية ويقولون انهم يتعلمون الصنعة ولا يأخدون الا دارهم قليلة..
اين هو قانون منع تشغيل الاطفال في المغرب؟
تشغيل القاصرين في البيوت وتعليمهم حرفة أو عمل يمكن أن ينتفع بها في مستقبله في ايام عطلته المدرسية لاباس اما الدوام فإنه امر ماسف للغاية..
أرقام قياسية للاسف الشديد دون احتساب الاطفال المتسولين و الاطفال التائهين والمتشردين..
حسبي الله ونعم الوكيل ويبقى الكلام عدم تشغيل الاطفال القاصرين خيرا عن ورق..
في المغرب ليست هناك أبسط حقوق الإنسان ككل من تعليم وصحة وعيش كريم إلى آخره فمابالكم بالاطفال..
في رأي لا للتشغيل الأطفال الدولة يجب تحمل المسؤولية كطرف. السؤال لماذا الأطفال يشتغلون مبكرا ؟!لأن حياة عائلتهم صعبة جدا لذالك يلجؤون إلى الشغل بسبب الفقر..
الحاجة هي من تدفع بالاطفال الى العمل واي عمل اصلا في المغرب فالقوانين حبر على ورق تبقى وعدم وجود الجو المناسب للسير العادي..
تشغيل الاطفال ليس في المغرب فحسب وانما في كل الدول العربية. نتمنى كل الدول ان تشتغل في هذا الموضوع الحساس لمحاربة هده الظاهرة والافة الخطيرة..
يجب خلق جمعيات إنصاف رب البيت لكي يكون عنده دخل مادي أو يكون عنده العيش شبه الكريم لو حبذا ..
الفقر والبطالة هي التي تدفع الأسر الفقيرة الى تشغيل أطفالهم القاصرين ..
الخطر هو تنزيل القانون المنظم الذي يمنع تشغيل الاطفال في هذا الوطن الغالي لا يريدون الدراسة لابناءه ولا صحة جيدة ولا سكن ولا كرامة الحلم يبقى معلق الى متى؟؟؟؟؟
تشغيل الأطفال القاصرين دون الثامنة عشرة سنة يجب النظر في الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة أولها غلاء المعيشة داخل الوسط المجتمعي .الطبقة الفقيرة خصوصا وقلة ذات اليد وإنعدام الوعي هذه الأسباب هي التي تدفع بالاباء إلى ولوج أبناءهم إلى عالم الشغل للمساهمة في القضاء على الفقر أو إضعاف حدته…
تشغيل الاطفال القاصرين لا يمكن محاربته باي الطرق رغم تدخل الدولة لان الأسر المعوزة في امس الحاجة لمساعدة ابناءهم لهم .
وماذا عن الاطفال الذين يشتغلون في التسول بالمدارات ومسح زجاج السيارات وبيع كلينكس، وكلها أوجه لعملة التسول، وتجد امرأة او رجل جالس يراقب مداخيله من هؤلاء الاطفال