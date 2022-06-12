سيارة اسعاف

مصرع شخص في حادث سير بالطريق السيار تازة / واد أمليل

2022-06-12 / 11:58
0

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخص مصرعه على الفور وإصابة ٱخرين بجروح خفيفة في حادثة سير خطيرة شهدتها الطريق السيار الرابطة بين “تازة ووادي أمليل”، من ليلة السبت/الأحد.

الحادث المروع وحسب مصدر ” هبة بريس ” خلف حالة استنفار أمني بعين المكان حيث حلت عناصر الدرك الملكي للقيام بالمتعين، و من أجل إزاحة السيارات المتضررة لفتح الطريق في وجه السائقين، فيما تم نقل الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ” ابن باجة ” بتازة بتعليمات من النيابة العامة المختصة لإخضاعها التشريح الطبي، لمعرفة ملابسات هذا الحادث المروع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكناس.. وفاة سائح أجنبي بوليلي يستنفر الأجهزة

مكناس.. وفاة سائح أجنبي بوليلي يستنفر الأجهزة

2022-06-12 / 11:04
Photo of جريمة بشعة تهز الجديدة.. 3 أشقاء يقتلون شابا والدرك يوقف الجناة

جريمة بشعة تهز الجديدة.. 3 أشقاء يقتلون شابا والدرك…

2022-06-10 / 13:49
Photo of الرصاص يلعلع بالعرائش لتوقيف شخص هدد مواطنين بالسلاح الأبيض

الرصاص يلعلع بالعرائش لتوقيف شخص هدد مواطنين بالسلاح الأبيض

2022-06-10 / 11:05
Photo of فاس.. إيقاف شخص عرض سائحة أجنبية للسرقة

فاس.. إيقاف شخص عرض سائحة أجنبية للسرقة

2022-06-08 / 19:17
Photo of جريمة بشعة تهز وارزازات.. شاب يقتل والدته باستعمال “ياجورة”

جريمة بشعة تهز وارزازات.. شاب يقتل والدته باستعمال “ياجورة”

2022-06-08 / 09:12
Photo of شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بطنجة

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بطنجة

2022-06-07 / 21:44
Photo of جريمة بشعة بآسفي.. قتلا شابا وقطعا جثته لأطراف ووزعاها بالمدينة

جريمة بشعة بآسفي.. قتلا شابا وقطعا جثته لأطراف ووزعاها…

2022-06-07 / 12:38
Photo of إصابة 3 طلبة بحروق بالحي الجامعي الرشيدية

إصابة 3 طلبة بحروق بالحي الجامعي الرشيدية

2022-06-06 / 12:32
Photo of زاكورة.. إصابة 6 أشخاص ضمنهم جنود و“مخزني” في انقلاب سيارة أجرة

زاكورة.. إصابة 6 أشخاص ضمنهم جنود و“مخزني” في انقلاب…

2022-06-06 / 11:49
Photo of طنجة ..شاطئ “مالاباطا ” يلفظ جثة شاب

طنجة ..شاطئ “مالاباطا ” يلفظ جثة شاب

2022-06-05 / 20:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق