مصرع شخص في حادث سير بالطريق السيار تازة / واد أمليل

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخص مصرعه على الفور وإصابة ٱخرين بجروح خفيفة في حادثة سير خطيرة شهدتها الطريق السيار الرابطة بين “تازة ووادي أمليل”، من ليلة السبت/الأحد.

الحادث المروع وحسب مصدر ” هبة بريس ” خلف حالة استنفار أمني بعين المكان حيث حلت عناصر الدرك الملكي للقيام بالمتعين، و من أجل إزاحة السيارات المتضررة لفتح الطريق في وجه السائقين، فيما تم نقل الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ” ابن باجة ” بتازة بتعليمات من النيابة العامة المختصة لإخضاعها التشريح الطبي، لمعرفة ملابسات هذا الحادث المروع.

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