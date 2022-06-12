فتاح العلوي : الحكومة أمام تحدي البقاء في وثيرة الإصلاحات

هبة بريس _ الرباط

قالت نادية فتاح العلوي عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير الاقتصاد والمالية إنه حان الوقت لتدبير أفضل لجهة الدار البيضاء سطات لما لها من دور كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضافت فتاح العلوي خلال كلمة لها بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات أن الحكومة شرعت في عملها في ظرفية صعبة، وأن المواطنين يعانون من التضخم يومياً، وأن الحكومة أمام تحدي البقاء في وثيرة الإصلاحات.

وأوضحت عضوة المكتب السياسي أن الشغل الشاغل للحكومة هو تدبير الأزمة وتخفيف العبء على المواطنين، لكن دون المساس بالاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع الكبرى والمتعاقد حولها في البرنامج الحكومي.

وتابعت أن هذه المسألة حتمت على الحكومة القيام باختيارات جريئة وواضحة، عبر زيادة 16 مليار في صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، حتى تظل الأسعار في المستوى الذي يعرفه المواطنين، كما عمدت الحكومة لدعم مهنيي النقل، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت فتاح العلوي أن الحكومة مقابل ذلك حريصة على تنفيذ التزاماتها على اعتبار أن البرنامج الحكومي هو اللبنة الأساسية لتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وذكرت المتحدتة بالمجهود الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج مراسيم التغطية الصحية التي تأتي في إطار المشروع الملكي الكبير للحماية الاجتماعية، وفتحت الباب لاستفادة 11 مليون مغربي من غير الأجراء، من خدمات استرجاع أسعار التطبيب والدواء بنفس سلة العلاجات المقدمة للقطاع الخاص وأجراء القطاع العام، ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة التواصل مع المواطنين حول أهمية التغطية الصحية وضرورة الانخراط فيها، وأشارت إلى أن الوزارات التي يقودها التجمع الوطني للأحرار تقود حملات واسعة للحث على الانخراط.

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