الملكة إليزابيث الثانية …أكثر الملوك حكما في التاريخ

2022-06-12 / 11:21
2
هبة بريس _ وكالات

أصبحت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الملوك حكما في تاريخ البشرية.

وأفادت قناة “سكاي نيوز”، اليوم الأحد، بأن الملكة إليزابيث الثانية تفوقت في هذه القائمة على ملك تايلاند، بوميبون أدولياديتا (راما الرابع) الذي حكم من عام 1927 إلى عام 2016 أي 70 عاما و126 يوما. وبهذه الصورة أصبحت الملكة البريطانية البالغة من العمر 96 عاما على بعد أقل من عامين من الرقم القياسي المطلق.

وتعود المرتبة الأولى في القائمة المذكورة إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر (1638-1715) الذي حكم لمدة 72 عاما و110 أيام.

وفي سبتمبر عام 2015 تفوقت إليزابيث الثانية على الرقم القياسي للملكة فيكتوريا (1819-1901) من حيث طول وقت وجودها على العرش. كما تعد الملكة البريطانية حاليا أكبر رئيس دولة سنا وكذلك أطول الملوك سنا بين النساء.

ولم تذكر قناة “سكاي نيوز” تاريخ حكم ملك دولة سوازيلاند (الآن إيسواتيني)، سوبوزا الثاني الذي تم إعلانه الزعيم الأعلى في بلاده في سن 4 أشهر وحكم لمدة 82 عاما و254 يوما.

وزارت الملكة إليزابيث الثانية خلال حكمها أكثر من 100 دولة وشاركت في أكثر من 21 ألف فعالية. وأعطت موافقتها الملكية على 4 آلاف قانون واستقبلت أكثر من 112 زعيما عالميا قاموا بزيارات إلى لندن. وخلال فترة حكمها تم استبدال في بريطانيا 14 رئيسا للوزراء وفي الولايات المتحدة 14 رئيسا.

وتحتفل بريطانيا في العام الجاري بالذكرى السنوية السبعين لحكم الملكة إليزابيث الثانية. وتمت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة في المملكة المتحدة من 2 إلى 5 يونيو الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

2022-06-12 / 15:31
Photo of بقنبلة دخان ودروع وواقيات.. اعتقال العشرات قرب “مسيرة فخر” للمثليين بأيداهو

بقنبلة دخان ودروع وواقيات.. اعتقال العشرات قرب “مسيرة فخر”…

2022-06-12 / 15:05
Photo of الولايات المتحدة تنهي العمل بفحص كورونا لدخول أراضيها

الولايات المتحدة تنهي العمل بفحص كورونا لدخول أراضيها

2022-06-12 / 10:47
Photo of النرويج تقرر وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

النرويج تقرر وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

2022-06-12 / 09:53
Photo of فرنسا… فتح مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية

فرنسا… فتح مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات…

2022-06-12 / 09:36
Photo of تقرير يسمي الدول التي ترفض الانضمام لتحالف أمريكا ضد روسيا

تقرير يسمي الدول التي ترفض الانضمام لتحالف أمريكا ضد…

2022-06-12 / 09:31
Photo of ألمانيا.. تسجيل 83 جريمة “إسلاموفوبيا” خلال الربع الأول من 2022

ألمانيا.. تسجيل 83 جريمة “إسلاموفوبيا” خلال الربع الأول من…

2022-06-11 / 23:36
Photo of بعد حوادث إطلاق النار.. الآلاف يحتجون بأمريكا ضد العنف المسلح

بعد حوادث إطلاق النار.. الآلاف يحتجون بأمريكا ضد العنف…

2022-06-11 / 22:44
Photo of تقرير: شاكيرا عينت محققين للتأكد من خيانة بيكيه

تقرير: شاكيرا عينت محققين للتأكد من خيانة بيكيه

2022-06-11 / 22:17
Photo of للمرة الثانية.. الجزائر ترد على الاتحاد الأوروبي وتتهمه ب”التحيز”

للمرة الثانية.. الجزائر ترد على الاتحاد الأوروبي وتتهمه ب”التحيز”

2022-06-11 / 20:36

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق