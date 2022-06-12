الملكة إليزابيث الثانية …أكثر الملوك حكما في التاريخ

هبة بريس _ وكالات

أصبحت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الملوك حكما في تاريخ البشرية.

وأفادت قناة “سكاي نيوز”، اليوم الأحد، بأن الملكة إليزابيث الثانية تفوقت في هذه القائمة على ملك تايلاند، بوميبون أدولياديتا (راما الرابع) الذي حكم من عام 1927 إلى عام 2016 أي 70 عاما و126 يوما. وبهذه الصورة أصبحت الملكة البريطانية البالغة من العمر 96 عاما على بعد أقل من عامين من الرقم القياسي المطلق.

وتعود المرتبة الأولى في القائمة المذكورة إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر (1638-1715) الذي حكم لمدة 72 عاما و110 أيام.

وفي سبتمبر عام 2015 تفوقت إليزابيث الثانية على الرقم القياسي للملكة فيكتوريا (1819-1901) من حيث طول وقت وجودها على العرش. كما تعد الملكة البريطانية حاليا أكبر رئيس دولة سنا وكذلك أطول الملوك سنا بين النساء.

ولم تذكر قناة “سكاي نيوز” تاريخ حكم ملك دولة سوازيلاند (الآن إيسواتيني)، سوبوزا الثاني الذي تم إعلانه الزعيم الأعلى في بلاده في سن 4 أشهر وحكم لمدة 82 عاما و254 يوما.

وزارت الملكة إليزابيث الثانية خلال حكمها أكثر من 100 دولة وشاركت في أكثر من 21 ألف فعالية. وأعطت موافقتها الملكية على 4 آلاف قانون واستقبلت أكثر من 112 زعيما عالميا قاموا بزيارات إلى لندن. وخلال فترة حكمها تم استبدال في بريطانيا 14 رئيسا للوزراء وفي الولايات المتحدة 14 رئيسا.

وتحتفل بريطانيا في العام الجاري بالذكرى السنوية السبعين لحكم الملكة إليزابيث الثانية. وتمت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة في المملكة المتحدة من 2 إلى 5 يونيو الجاري.

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