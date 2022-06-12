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الدرك يحدد هوية شاب تم العثور عليه جثة هامدة على شاطئ منتجع سيدي بوزيد

2022-06-12 / 10:53
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أحمد مصباح- الجديدة

في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، بلغ مواطنون المصالح التابعة لسرية الدرك الملكي للجديدة، عن جثة شاب، عثروا عليها ممدة على الشاطئ الرملي-الصخري، قبالة الحي السكني المعروف ب”الشطر الخامس” ، بمنتجع سيدي بوزيد السياحي، الكاذن حوالي 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة.

هذا، وانتقلت، فور إشعارها، دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك بمركز سيدي بوزيد، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، وانتدبت سيارة إسعاف نقلت جثة الهالك، والذي لم تكن تظهر عليها أية علامات جرح او ضرب، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، حيث جرى إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي.
هذا، ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرها المحققون، من تحديد هوية الشاب المتوفى. ويتعلق الأمر بطالب جامعي في عقده الثاني، وينحدر من الزمامرة، إقليم سيدي بنور.

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