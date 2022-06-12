الولايات المتحدة تنهي العمل بفحص كورونا لدخول أراضيها

هبة بريس _ وكالات

أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن بلاده ستوقف العمل بمطلب فحص “كوفيد-19” قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها، وذلك بعد ضغوط شديدة من شركات الطيران والسياحة

وحسب وكالة “رويترز”، فقد قال المسؤول الأمريكي إن القرار سيبدأ سريانه ابتداءً من غد الأحد، في الساعة 12:01. وستعلن إدارة بايدن، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كورونا قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة. وبناء عليه، فإن هذا الإجراء لم يعد ضروريًا بناءً على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يومًا.

وكانت الولايات المتحدة قد ألزمت في وقت سابق، المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص “كوفيد-19” في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إليها، لكنها لا تطلب فحوصًا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية. إقرأ المزيد

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