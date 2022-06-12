تندرارة

2022-06-12 / 10:12
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هبة بريس

اكدت شركة “ساوند إينيرجي” البريطانية، وصول الأعمال الأساسية في حقل “تندرارة نهايتها بما في ذلك أعمال حفر الخزان الخاص بالغاز المسال

وقالت ساوند إينيرجي في إعلان عبر حسابها في تويتر “يسرنا الإعلان عن الانتهاء من الأعمال الأساسية بما في ذلك حفر الخزان الخاص بالغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى حوض التبخير ومنصة إشعال الغاز (الجهاز الخاص بإيقاد الغاز لفائدة الاستخدامات الصناعية)”، موجهة تهانيها للفريق الذي استطاع القيام بهذه الأشغال “بكفاءة وأمان وفي الوقت المُحدد”.

وكان المكتب الوطني للماء والكهرباء قد وقع اتفاقية مع “ساوند إينيرجي” لضمان إنتاج سنوي من الغاز الطبيعي يصل إلى 300 مليون متر مكعب، لكن المؤسسة رفعت طموحها مؤخرا بفعل الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا، ففي أبريل الماضي قار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، غراهام ليون، إن “الجميع يريد شراء الغاز الطبيعي المغربي محليا وخارجيا”.

وأوضح ليون أن المغرب يشهد اهتماما متزايدا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي نظرا لحاجيات التنمية المتزايدة، وهو الأمر الذي تضاعف عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مبرزا أن “ساوند إينيرجي” تحظى حاليا بدعم كبير من الحكومة، وأن الأمر أضحى أشبه بـ”دفع باب مفتوح” في إشارة إلى طموحها الشروعَ في تصدير الغاز المغربي إلى الخارج مستفيدة من الوضع الراهن.

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