النرويج تقرر وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

قررت النرويج، أخيراً، وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأعلنت الحكومة النرويجية، في بيان الجمعة، أن علامة المنشأ “إسرائيل” مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو/حزيران 1967

وشددت أوسلو على “وجوب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها”.

ويشمل القرار النرويجي، بحسب أوسلو، منتجات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الجولان السوري المحتل. ومن المتوقع أن يطاول القرار بالأساس واردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.

وأكدت وزيرة خارجية النرويج، أنيكن هويتفلدت، في تصريح للوكالة النرويجية “إن تي بي”، أن الخطوة “ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال”، معتبرة المقاطعة “سياسة سيئة”، على حد وصفها.

وأضافت هويتفلدت أن “النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر”.

وفي أول تعليق إسرائيلي، دانت وزارة خارجية الاحتلال القرار النرويجي، مشيرة في بيان السبت إلى أنه “سيؤثر سلباً بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك بأهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين

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