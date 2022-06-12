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تقرير يسمي الدول التي ترفض الانضمام لتحالف أمريكا ضد روسيا

2022-06-12 / 09:31
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هبة بريس _ وكالات

أشار تقرير صحفي أمريكي إلى محافظة العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على علاقات مع روسيا ومقاومة دعوات الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف ضد موسكو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول الآن بإصرار إقناع الدول المحايدة، بما في ذلك الهند والبرازيل وإسرائيل ودول الخليج العربي، بفرض عقوبات على الجانب الروسي، وممارسة الضغط الدبلوماسي وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأشار المقال إلى أن الصين أدانت محاولات واشنطن لتوسيع التحالف الذي يضم، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وشرح التقرير الصعوبة التي يعاني منها المسؤولون الأمريكيون في محاولة إقناع دول أخرى لتوحيد مصالحها مع الجانب الأمريكي والأوروبي من أجل عزل روسيا.

كما وتحدث التقرير عن تمكن روسيا من الحفاظ على قوة عملتها بالإضافة للحفاظ على العلاقات التجارية مع دول البريكس، وكذلك فنزويلا وتايلاند.

هذا واتهمت أوغندا وباكستان وفيتنام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا بإلغاء أي احتمال لإجراء محادثات سلام بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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تعليق واحد

  1. هناك اصدقاء روسيا التقليديين، مثل فنزويلا و..، لا يتخلون عن بعضهم.
    اما الولايات المتحدة الامريكية فليس لها اصدقاء، حتى من الدول الغربية ودول الشرق الاوسط و…، علاقة للاسف مبنية على مصالح usa اولا وعلى الابتزاز.
    علاقة usa مع الدول يتحكم فيها رئيس الدولة والكونغريس والشيوخ واللوبيات والشركات و.. مع تضارب مواقف كل واحد منهم، ولا يبقى وسط هذا كله ل usa صديق.

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